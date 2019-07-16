В России умерла актриса, известная по фильму «Обыкновенное чудо»

Шоу-бизнес

В возрасте 65 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Ольга Вяликова. Об этом сообщили ее коллеги из Центрального академического театра Российской армии.

Артистка родилась 26 марта 1954 года. В Театре Советской армии начала работать с 1980 года. Играла в спектаклях «Изобретательная возлюбленная», «Игра на клавишах души», «Похождение бравого солдата Швейка», «Удивительные приключения Маши и Вити» и других.

В кино Вяликова могла запомниться в фильме «Обыкновенное чудо». Позже она сыграла в нескольких российских сериалах, в том числе в «Глухаре». В 2014 году Ольга Вяликова получила медаль «За трудовую доблесть».

Напомним, 9 июля у себя дома в Коннектикуте скончался известный американский актер Рип Торн. Ему было 88 лет. За свою 60-летнюю карьеру в кино он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в том числе в двух первых частях культовой комедии «Люди в черном». Ранее стало известно о внезапной смерти 20-летнего актера Камерона Бойса.

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