Умер популярный американский актер, звезда "Людей в черном"

Шоу-бизнес

Во вторник, 9 июля, у себя дома в Коннектикуте скончался известный американский актер Рип Торн. Ему было 88 лет. За свою 60-летнюю карьеру в кино он снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, в том числе в двух первых частях культовой комедии «Люди в черном».

Элмор Руал Торн-младший (настоящее имя актера) родился 6 февраля 1931 года в Техасе. У его отца было прозвище Рип. Его и взял Элмор в качестве своего сценического имени. Интересно, что Торн мечтал стать животноводом. Он окончил университет в Техасе и автостопом отправился в Калифорнию, надеясь быстро заработать в Голливуде деньги на покупку ранчо. В результате стал актером.

Сначала Торн перебивался съемками в массовке. Его первой заметной ролью стала работа в фильме Элиа Казана «Куколка» в 1956 году. Режиссеры и продюсеры отмечали универсальность Рипа Торна. Он блестяще играл как в комедиях, так и в драмах. Работал с выдающимися режиссерами Ричардом Бруксом, Мартином Риттом, Барри Зоннефельдом.

Список фильмов, в которых снялся актер, впечатляет. Он включает в себя культовые картины «Человек, который упал на Землю», «Кома», «Аэроплан II», «Канадский бекон», «Люди в черном». В 1983 году Торн номинировался на премию «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Кросс-Крик», но уступил тогда Джеку Николсону, сыгравшему бывшего астронавта в картине «На языке нежности».

«Оскар» Рипу Торну так и не покорился, а вот главную телевизионную награду — премию «Эмми» — он получил. Это было в 1996 году за роль в комедийном сериале «Шоу Ларри Сэндерса».

Торн был трижды женат. С первой супругой, актрисой Энн Уэджворт он развелся в 1961 году. Спустя два года женился на Жеральдине Пейдж. Они прожили вместе 24 года — до ее смерти. Последние 30 лет своей жизни Рип состоял в браке с Эми Райт.

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