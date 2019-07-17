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В работе Instagram и Facebook произошел очередной сбой (карта)
В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой.. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
На карте, где отображаются сообщения о неполадках, видно, что в первую очередь сбой в работе Instagram затронул жителей США. На работу соцсети жалуются на восточном и западном побережье Соединенных Штатов. Отдельные сообщения о неполадках поступают из Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.
Проблемы с Facebook в большей степени затронули европейских пользователей. Значительное число жалоб приходит из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши. У большей части пользователей (59%) не отображается новостная лента, у 20% не получается залогиниться в соцсети.
Пользователи в Украине о проблемах с доступом к социальным сетям не сообщают.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 3 июля произошел масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Пользователи массово жаловались на проблемы с загрузкой изображений.
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