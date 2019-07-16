Украина

Это наше дело: Ельченко жестко ответил России по поводу закона о языке

Во вторник, 16 июля, во время заседания Совбеза ООН, которое инициировала Российская Федерация, чтобы повторно обсудить украинский «языковый закон», представитель Украины Владимир Ельченко поставил на место представителя России, за его слова об «ущемлении» в Украине русскоговорящего населения.

Ельченко отметил, что Россия злоупотребила своим правом просить Совбез ООН повторного рассмотрения письма, касающегося украинского языка в Украине.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного» регулирует внутреннюю политику. И не представителю РФ, которая на протяжении веков подавляла украинский язык, указывать украинцам, на каком языке им говорить и писать.

Ельченко отметил, что во многих странах мира, где проживают украинцы, открывают школы, в которых дети учатся на украинском, Кремль же в этом вопросе показывает полное пренебрежение.

«В России, где проживает около 3 млн украинцев, нет ни одной украинской школы. В Крыму было 7 украинских школ до аннексии Крыма. Оккупационные власти закрыли все украинские школы. Напомню слова из притчи: „Ты, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего“. Это наше внутреннее дело и мы сами разберемся с этим с помощью наших партнеров, включая международные институты», — подчеркнул представитель Украины.

Ельченко также выразил мнение, что РФ преследует цель оказать политическое давление на Украину и отвлечь внимание от решения других проблем.

«В мае Россия хотела отвлечь внимание международного сообщества от годовщины депортации крымских татар Сталиным. Сегодня, поднимая фальшивый вопрос за 4 дня до выборов в Украине, Москва пытается оказать поддержку пророссийским партиям и отвлечь внимание от невыполнения Минских соглашений и годовщины сбития рейса MH17 над Донбассом», — пояснил он.

Ельченко напомнил обо всех преступлениях России в Украине и призвал Москву начать наконец-то выполнять международные договоренности.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина и другие страны мира решили использовать инициированное Россией заседание Совбеза ООН 16 июля, чтобы напомнить о пятой годовщине крушения MH17 на Донбассе, которое устроили российские военные летом 2014 года.

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