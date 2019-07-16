Совбез ООН обсудил украинский закон о языке: все детали заседания (видео)

Политика

Совет Безопасности ООН рассмотрел ситуацию вокруг Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Инициатором рассмотрения выступила Россия.

Большинство стран выразили мнение, что в вынесении такого вопроса на рассмотрение нет ничего общего с безопасностью, поскольку Кремль сам ничего не делает для обеспечения мира на Востоке Украины.

Почти все выступавшие страны осудили действия Кремля на Донбассе, а именно финансирование боевиков и обеспечение их оружием, выдачу российских паспортов и несоблюдение Минских соглашений. Кроме того, Германия вспомнила про недавний обстрел пророссийскими боевиками украинского медицинского автомобиля, в результате чего погибли двое военных.

Также члены Совбеза поддержали территориальную целостность Украины и осудили оккупацию Крыма. В то же время многие страны подчеркнули, что Россия притесняет и преследует крымских татар. Не обошли на Совбезе вниманием и решение Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков, которое до сих пор не выполнила Россия.

Представители некоторых стран (к примеру, Китай) отметили, что рассматривая вопросы языка следует принять во внимание интересы всех этнических групп, проживающих в Украине, поэтому решение языковой проблемы должно происходить посредством диалога. Интересное мнение по этой проблеме произнесла Доминиканская Республика, в которой говорят на почти 70 языках. По словам ее представителя, принятие закона о языке — способ объединить людей, а не разграничить.

Подытожить выступления стран Совбеза можно заявлением Великобритании: «Вынесение вопроса украинского языкового закона на заседание Совбеза ООН — это попытка России подорвать украинскую независимость».

Как писали «ФАКТЫ», Россия инициировала рассмотрение украинского языкового закона в Совбезе ООН в начале июля.

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