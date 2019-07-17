Смертельное ДТП под Одессой: погибли двое иностранцев

Происшествия

Вечером во вторник, 16 июля, на автодороге Одесса — Рени произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Неподалеку от села Петродолинское Овидиопольского района в аварию попали автомобили Volkswagen и ВАЗ.

«По предварительным данным, водитель первой машины, обгоняя авто, ехавшее впереди, не выдержал безопасное расстояние, и произошло столкновение с ВАЗом, который двигался по встречной полосе», — сообщили в полиции.

Водитель Volkswagen, житель Приднестровья и его пассажирка, гражданка Молдовы, от полученных травм погибли на месте происшествия. Мужчина, управлявший ВАЗом, госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления ГУНП в Одесской области и следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в одном из наиболее крупных жилых массивов Одессе, на 7-й станции Люсторфской дороги, Toyota Camry на скорости врезалась в железобетонную опору линии контактной сети. По словам медиков, степень тяжести травм, полученных пассажирами иномарки, различна. Одну из женщин спасти не удалось. Таким образом, число жертв аварии возросло до двух.

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