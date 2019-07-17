Происшествия

Наркотрафик крепчает: в Киеве парень пытался переправить в СИЗО наркотики при помощи дрона (фото)

В Киеве полиция задержала мужчину при попытке переправить с помощью дрона-квадрокоптера наркотики на территорию следственного изолятора. Об этом сообщили в Департамент коммуникации Национальной полиции.

Согласно информации, два дня назад в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Дегтяревской находится мужчина, который ведет себя подозрительно.

Выехав на место возможного инцидента, следственно-оперативная группа задержала молодого человека с наркотическим веществом.

Правоохранители установили, что парень с помощью квадрокоптера пытался передать на территорию следственного изолятора пакетики, по его словам, с расфасованным метадоном.

Криминалисты изъяли запрещенное вещество, а правонарушителя, 1999 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пациент больницы после «микса» из алкоголя из наркотиков напал на врачей прямо в реанимации.

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