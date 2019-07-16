В Киеве до 19 июля можно успеть бесплатно обследоваться: адреса

Здоровье и медицина

До 19 июля в столице работают медпункты, где со старта проекта «Врач в вашем доме» обследовалось 87 177 горожан. На предыдущей неделе во время тестирования 1037 пациентов у 774 обнаружили лишний вес, у 445 — повышенное давление, у 272 выявили высокий уровень глюкозы в крови, а у 358 — высокий холестерин.

Кроме того, в рамках проекта мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты) 67 раз выезжали по домашним вызовам (за весь период работы проекта — 5 818 раз) к социально незащищенным и немощным пациентам.

Для пациентов организовали и первичное обследование, и консультации медиков. В ходе бесплатного экспресс-тестирования люди узнают, понадобится ли дополнительное обследование и как исправить ситуацию. При необходимости специалисты укажут, на что в первую очередь нужно обратить внимание, разъяснят, чем опасно повышенное давление, как следить за уровнем сахара, ведь зачастую у людей нет представления о правильном образе жизни, питании. Нередко проблемы со здоровьем обнаруживаются лишь при прохождении диагностики, и человек не знает, как себе помочь, чтобы поддержать организм. А многое зависит от того, какую еду мы употребляем, достаточно ли в рационе овощей-фруктов, ягод, орехов, зелени, сколько сахара и соли съедаем в день, сбалансировано ли питание, соблюдается ли режим сна, отдыха, как много человек двигается, не увлекается ли алкоголем, сколько выпивает чистой воды, как часто переживает стрессы. Все это отражается на состоянии здоровья.

На этой неделе каждый желающий может прийти в пункты, работающие (обычный график приема с 11:00 до 14:00) в аптеках, амбулаториях, центрах оказания админуслуг и других местах:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

16−19 июля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

16 июля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56);

17 июля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

18 июля — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

19 июля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

16 июля — 9:00—12:00 — проспект Маяковского, 47;

17 июля —— 11:00—14:00 — Деснянский парк, улица Шолом-Алейхема, 18 (центр оказания админуслуг);

18 июля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

16 июля —— улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77), 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79),

17 июля — улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), 14:00—16:00 — улица Пожарского, 8а (жэо № 402);

18 июля ——улицы Двинская, 19 (амбулатория № 2), Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109),

19 июля — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Пражская, 34а (заведение быстрого питания «Первая пекарня твоего города»);

Оболонский район

16 июля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

17 июля — улица Маршала Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),

18 июля — улица П. Панча, 7-б (центр занятости);

19 июля — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

16 июля — улица Подвысоцкого, 4а,

17 июля — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

18 июля — улица Цитадельная, 5/9;

19 июля — улица Цитадельная, 4/7;

Подольский район

16 июля— улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);

17 июля — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

18 июля— улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (КП «Фармация» № 51);

19 июля — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

17 и 19 июля — 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

16 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

17 июля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

18 июля — проспект Комарова, 3 (Медгородок), улица Соломенская, 17;

19 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

16 июля — улицы Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

17 июля — улица Сечевых Стрельцов, 10 (аптека «Фармация» № 7), ЦПМСП № 2;

18 июля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

19 июля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи. Для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (здесь есть хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО). Детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Ранее Ульяна Супрун напомнила, что жир в нашем теле может быть либо «взрывчаткой» или просто «бременем» — в зависимости от того, где он находится и объяснила, как бороться с висцеральным жиром.

«ФАКТЫ» также сообщали, что у тех, кто постоянно слушает музыку в наушниках, снижается слух и появляются серные пробки.

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют употреблять свежую зелень, в которой даже больше полезных веществ, чем в овощах и фруктах. Так в одном пучке зелени содержится суточная доза витаминов и микроэлементов.

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