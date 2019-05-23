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Происшествия

В Харькове подожгли авто чиновника горсовета (фото)

14:45 23 мая 2019 136
машина
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 22 мая, в центре Харькова неизвестные подожгли автомобиль Volkswagen Touareg, принадлежащий директору Департамента коммунального хозяйства горсовета Алексею Богачу. В ночь на 21 мая в Киеве сгорели сразу пять автомобилей, припаркованных во дворе многоэтажки.

Харьковский инцидент произошел на площади Конституции около 18:00. Горела часть моторного отсека. Огонь повредил правую переднюю дверь и капот.

Пожарные ликвидировали возгорание в 18:40. Пострадавших нет.

По словам очевидцев, рядом с авто была обнаружена емкость с жидкостью.

Как сообщили в областном главке полиции, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и работники ГосЧС.

За такое преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, несколько дней назад на площади Свободы в Харькове подожгли волонтерскую палатку «Все для победы». Недалеко от волонтерского поста был найден рюкзак с бутылкой с горючей жидкостью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черноморске Одесской области горели три автомобиля. Со слов очевидцев, возгорание произошло в результате поджога.

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