Двукратный чемпион мира по футболу погряз в миллионных долгах (фото)

Спорт

Бывший одноклубник Андрея Шевченко по «Милану» знаменитый бразилец Кафу накопил многомиллионные долги, сообщает Marca со ссылкой на газету Folha de S.Paulo.

Находящееся с 2004 года во владении двукратного чемпиона мира агентство Capi Penta International Football Player демонстрирует огромные убытки. Чтобы выплатить долги, Кафу пришлось расстаться с частью собственности. Сам футболист в интервью газете сообщил, что готов продать свое имущество, чтобы покончить с финансовыми трудностями.

«Это моя личная проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, дома. Хочу закрыть свои долги», — заявил Кафу.

Отметим, что 49-летний экс-футболист — единственный в истории участник трех финалов чемпионата мира, в двух из которых он побеждал (в 1994-м и 2002-м). На клубном уровне Кафу выступал за «Сан-Паулу», «Сарагосу», «Палмейрас», «Рому» и «Милан». Среди наиболее весомых достижений бразильца, кроме двух золотых и одной серебряной наград мировых первенств, победы в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также выигрыш Кубка Америки (дважды), Кубка конфедераций и клубного чемпионата мира. Кафу входит в топ-100 лучших футболистов в истории по версии ФИФА.

Знаменитая четверка «Милана» начала 2000-х — Кака, Кларенс Зеедорф, Андрей Шевченко и Кафу

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самый титулованный футболист мира нашел необычную подработку.

Фото Getty Imаges

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