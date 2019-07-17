Глава МВФ Лагард подала в отставку

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Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая может возглавить Европейский центробанк, подала заявление об уходе из МВФ.

«Я встречалась с Исполнительным советом и подала заявление об уходе из Фонда, которое вступит в силу с 12 сентября 2019 года. Отказ от моих обязанностей в качестве управляющего директора, о котором было объявлено ранее, будет оставаться в силе до тех пор», — говорится в заявлении Лагард, размещенном на сайте МВФ.

По ее словам, Исполнительный совет будет «предпринимать необходимые шаги» в процессе поиска нового руководителя Международного валютного фонда. Все это время исполняющим обязанности управляющего директора будет Дэвид Липтон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Международном валютном фонде выражали обеспокоенность судебными перипетиями в Украине, направленными на денационализацию «ПриватБанка».

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