На киевском вокзале обворовали известного нардепа (фото)

Происшествия

Народный депутат Украины Владимир Арьев, как и ранее новый глава таможни Макс Нефьодов, стал жертвой воров.

У парламентария на столичном железнодорожном вокзале ловкие воры вытащили из сумки кошелек. «Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. В полицию я не заявлял, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие», — пишет нардеп в социальных сетях и выкладывает фото, присланное ему одним из обворованных на железнодорожном вокзале в Киеве.

По его словам, задержание воров и передача их полиции ни к чему не приводит — доказательств при них не находят, а свои права вокзальные преступники знают хорошо. В связи с этим Владимир Арьев призвал Нацполицию провести антикриминальный рейд и скоординировать действия с «Укрзалізницей» по установке камер видеонаблюдения.

«А пока совет: место грабежа — Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников — эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее — „работают“ специалисты», — написал Владимир Арьев в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом совершен налет на дом народного депутата Олега Недавы. Ни членов семьи депутата, ни его самого в момент инцидента в доме не было — там находились только двое работников, которых злоумышленники связали, после чего вынесли ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки.

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