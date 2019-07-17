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На киевском вокзале обворовали известного нардепа (фото)
Народный депутат Украины Владимир Арьев, как и ранее новый глава таможни Макс Нефьодов, стал жертвой воров.
У парламентария на столичном железнодорожном вокзале ловкие воры вытащили из сумки кошелек. «Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. В полицию я не заявлял, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие», — пишет нардеп в социальных сетях и выкладывает фото, присланное ему одним из обворованных на железнодорожном вокзале в Киеве.
По его словам, задержание воров и передача их полиции ни к чему не приводит — доказательств при них не находят, а свои права вокзальные преступники знают хорошо. В связи с этим Владимир Арьев призвал Нацполицию провести антикриминальный рейд и скоординировать действия с «Укрзалізницей» по установке камер видеонаблюдения.
«А пока совет: место грабежа — Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников — эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее — „работают“ специалисты», — написал Владимир Арьев в социальных сетях.
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