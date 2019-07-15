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- 12:42 Глава Таможенной службы стал жертвой карманников в киевском ресторане
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Глава Таможенной службы стал жертвой карманников в киевском ресторане
Недавно назначенный глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в воскресенье, 14 июля, пострадал от воров. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на информированный источник.
Инцидент произошел в Печерском районе Киева на террасе ресторана Paul («Пауль»). Преступник сумел вытянуть из сумки Нефьодова его планшет iPad.
Полицейские почти сразу задержали воров. Их оказалось двое. Оба неработающие жители Харькова, один из них ранее судим.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Кража».
Ранее «ФАКТЫ» писали о наглых ворах, которые орудуют в киевских супермаркетах, а также о преступниках, облегчающих карманы пассажирам в общественном транспорте. Их жертвами часто становятся пожилые люди, которые после встречи с карманниками остаются без кошельков и мобильных телефонов.
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