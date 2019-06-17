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Юлия Левченко из списка главных красоток украинского спорта показала своего бойфренда (фото)
Украинская легкоатлетка-красавица Юлия Левченко на своей странице в Instagram опубликовала фото в объятиях молодого человека, подписав «Это любовь». Пост вызвал бурную реакцию как среди коллег-спортсменов, так и простых болельщиков. «Ох і Юля) порозбивала хлопцям серця) але то таке, склеять)) будь щаслива!», «Мое сердце разбито», «Юля, страничку не взломали?))))» — написали в комментариях под постом, собравшим семь тысяч лайков за полсуток.
Отметим, что избранником Юлии оказался ее коллега-легкоатлет Юрий Кищенко. Молодой человек на шесть лет старше спортсменки. Мастер спорта, многократный чемпион Украины в беге на средние дистанции. Юрий был участником чемпионатов мира и Европы среди юношей и юниоров.
В отличие от своей избранницы, молодой человек довольно давно, с марта 2016 года, размещает на своей странице в Instagram совместные фотографии с любимой.
Отметим, что среди последних достижений Левченко в профессиональной карьере — звание вице-чемпионки Европы, завоеванное в марте в Глазго, а также второе место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме в конце мая.
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