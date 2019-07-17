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У Порошенко отреагировали на слова Портнова накануне брифинга главы ГБР Трубы
«Считаем показательным, что за час до пресс-брифинга председателя ГБР Романа Трубы экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов уже анонсировал в своем телеграмм-канале „новую повестку“ для Петра Порошенко», — говорится в заявлении партии «Европейская Солидарность», опубликованном на сайте политсилы. Ранее в партии «ЕС» заявили, что Портнов контролирует директора ГБР Трубу.
В партии утверждают, что Петр Порошенко так и не получил ни одной повестки ни от одного следственного органа, в том числе и от ГБР. И сегодня находится на международных встречах в Европарламенте.
«Показательно также, что Портнов даже не скрывает политических мотивов преследования Петра Порошенко и партии «Европейская Солидарность», когда пишет, что пятый президент должен «пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его указанию тысячи украинцев».
Очевидно, речь идет о пособниках режима Януковича, которые расстреливали людей на Майдане и привели в Украину войну.
Сожалеем, что директор ГБР Роман Труба стал инструментом в руках соратника Виктора Януковича Андрея Портнова и пророссийского реванша", — говорится в заявлении партии «Европейская Солидарность».
Ранее «Европейская Солидарность» потребовали люстрировать директора ГБР Романа Трубу.
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