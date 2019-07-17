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В Австрии сделали неожиданное заявление об экстрадиции Фирташа в США
Экстрадиция украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, «добро» на которую дал министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер, может затянуться на месяцы.
Как сообщает «Голос Америки», об этом заявила спикер Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн. «По состоянию на данный момент даты экстрадиции нет. Обвиняемый обратился в суд по поводу возобновления дела и подал множество документов. По австрийским процессуальным кодексам, можно давать разрешение на повторное открытие дела», — отметила она.
По словам спикера суда, для оценки запроса на повторное открытие дела потребуется некоторое время. «Впрочем, решение суда вновь может быть предметом обжалования. Поэтому, даже после того, как судьи примут решение о повторном открытии дела, я не думаю, что оно будет завершено», — отметила Кристина Зальцборн и добавила, что, по ее мнению, рассмотрение дела «затянется дольше осени».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховный суд Австрии, в котором проходили слушания апелляции украинского олигарха Дмитрия Фирташа на решение об его экстрадиции в США, решил, что бизнесмен может быть выдан Америке.
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