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В Австрии суд разрешил экстрадицию Фирташа в США
Верховный суд Австрии, в котором проходили слушания апелляции украинского олигарха Дмитрия Фирташа на решение об его экстрадиции в США, решил, что бизнесмен может быть выдан Америке.
Об этом сообщает АР.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае Дмитрий Фирташ отпраздновал свой 54-день рождения. В Вене, где сейчас находится бизнесмен, его поздравляли влиятельные украинские политики и бизнесмены, среди которых народные депутаты Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Иван Мирный, Михаил Папиев, Иван Фурсин и бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы.
Также сообщалось, что экс-глава СБУ Игорь Смешко заявлял, что за право «заполучить» бизнесмена борются правоохранители США и Испании, подозревающие олигарха в подкупе чиновников для получения доступа к титановым месторождениям в Индии и отмывании «десятков миллионов евро незаконного происхождения».
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