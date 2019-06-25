В Австрии суд разрешил экстрадицию Фирташа в США

Украина

Верховный суд Австрии, в котором проходили слушания апелляции украинского олигарха Дмитрия Фирташа на решение об его экстрадиции в США, решил, что бизнесмен может быть выдан Америке.

Об этом сообщает АР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в мае Дмитрий Фирташ отпраздновал свой 54-день рождения. В Вене, где сейчас находится бизнесмен, его поздравляли влиятельные украинские политики и бизнесмены, среди которых народные депутаты Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Иван Мирный, Михаил Папиев, Иван Фурсин и бизнесмены Игорь и Григорий Суркисы.

Также сообщалось, что экс-глава СБУ Игорь Смешко заявлял, что за право «заполучить» бизнесмена борются правоохранители США и Испании, подозревающие олигарха в подкупе чиновников для получения доступа к титановым месторождениям в Индии и отмывании «десятков миллионов евро незаконного происхождения».

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