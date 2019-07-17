«Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов

Спорт

В ночь с 17 на 18 июля в городе Карсон (штат Калифорния, США) на стадионе «СтабХаб Центр», способном вместить 27 тысяч зрителей, пройдет поединок в рамках Международного кубка чемпионов (МКЧ) между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией». Начало матча — в 06:00 по киевскому времени.

Это уже шестой товарищеский турнир с участием лучших клубов Европы, проводящийся в летнее межсезонье на полях Европы, Северной Америки и Азии. Поединки с участием европейских команд вызывают огромный интерес у заокеанской публики. К примеру, рекорд посещаемости матча МКЧ был установлен в 2014 году на игре между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед», которую посетили в американском Энн-Арбор более 109 тысяч зрителей.

В прошлом году по итогам соревнований, собравших 18 команд из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии, лучшим в сводной таблице оказался лондонский «Тоттенхэм».

В нынешнем турнире принимают участие 11 европейских клубов из Англии («Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»), Италии («Ювентус», «Интер», «Милан», «Фиорентина»), Испании («Реал», «Атлетико»), Германии («Бавария») и Португалии («Бенфика»), а также одна из самых титулованных команд Мексики — «Гвадалахара». Соревнования стартовали в ночь с 16 на 17 июля по киевскому времени поединком в американском Бриджвью, где итальянская «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» — 2:1 (Симеоне, 27, Соттил, 52 — Лопес, 25). На 36-й минуте Пулидо («Гвадалахара») не реализовал пенальти.

К слову, «Арсенал» и «Бавария» два года назад встречались между собой в рамках МКЧ, и тогда подопечные еще Арсена Венгера обыграли мюнхенцев, которых возглавлял Карло Анчелотти, в серии пенальти (согласно регламенту турнира, в случае ничьей победитель определяется в послематчевой лотерее).

Международный кубок чемпионов



18 июля (среда)



«Арсенал» — «Бавария» 06:00 «Матч-ТВ», «Сетанта Спорт»

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