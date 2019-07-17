- 14:10 Возле Железного Порта тонули двое детей, а прохожие вместо спасения снимали процесс на видео
- 13:49 Как будут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон в старости
- 13:43 Денег нет: в сети рассказали о новой экологической беде в Крыму
- 13:39 Родственники жертв катастрофы МН17 открыто обвинили Россию: главные тезисы заявления
- 13:28 «Заря» заключила контракт с экс-футболистом «Байера»
- 13:26 В московском суде пленных моряков встретили аплодисментами
- 13:17 Усик снова засветился в Крыму
- 13:17 В детском лагере в Крыму отравились полсотни детей: все подробности
- 13:16 Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: в деле появился третий подозреваемый
- 12:57 В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)
- 12:48 Лето возвращается: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- 12:47 Стоимость электроэнергии тепловой генерации на новом рынке снизилась на 13%, — Александр Трохимец
«Арсенал» — «Бавария»: где смотреть матч Международного кубка чемпионов
В ночь с 17 на 18 июля в городе Карсон (штат Калифорния, США) на стадионе «СтабХаб Центр», способном вместить 27 тысяч зрителей, пройдет поединок в рамках Международного кубка чемпионов (МКЧ) между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией». Начало матча — в 06:00 по киевскому времени.
Это уже шестой товарищеский турнир с участием лучших клубов Европы, проводящийся в летнее межсезонье на полях Европы, Северной Америки и Азии. Поединки с участием европейских команд вызывают огромный интерес у заокеанской публики. К примеру, рекорд посещаемости матча МКЧ был установлен в 2014 году на игре между мадридским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед», которую посетили в американском Энн-Арбор более 109 тысяч зрителей.
В прошлом году по итогам соревнований, собравших 18 команд из Англии, Испании, Италии, Германии, Франции и Португалии, лучшим в сводной таблице оказался лондонский «Тоттенхэм».
В нынешнем турнире принимают участие 11 европейских клубов из Англии («Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»), Италии («Ювентус», «Интер», «Милан», «Фиорентина»), Испании («Реал», «Атлетико»), Германии («Бавария») и Португалии («Бенфика»), а также одна из самых титулованных команд Мексики — «Гвадалахара». Соревнования стартовали в ночь с 16 на 17 июля по киевскому времени поединком в американском Бриджвью, где итальянская «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» — 2:1 (Симеоне, 27, Соттил, 52 — Лопес, 25). На 36-й минуте Пулидо («Гвадалахара») не реализовал пенальти.
К слову, «Арсенал» и «Бавария» два года назад встречались между собой в рамках МКЧ, и тогда подопечные еще Арсена Венгера обыграли мюнхенцев, которых возглавлял Карло Анчелотти, в серии пенальти (согласно регламенту турнира, в случае ничьей победитель определяется в послематчевой лотерее).
Международный кубок чемпионов
18 июля (среда)
«Арсенал» — «Бавария» 06:00 «Матч-ТВ», «Сетанта Спорт»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 19-летний капитан «Аякса» станет одноклубником Криштиану Роналду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.