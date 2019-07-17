Стоимость электроэнергии тепловой генерации на новом рынке снизилась на 13%, — Александр Трохимец

Политика

Стоимость электроэнергии ТЭС после запуска нового рынка снизилась на 13%, но представитель президента в правительстве Андрей Герус продолжает вводить всех в заблуждение заявлениями о росте цен на ресурс. Президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец на своей странице в Facebook прокомментировал заявление Геруса о росте цен на электроэнергию на 25% на новом рынке, которое тот сделал 16 июля на заседании круглого стола по первым результатам работы рынка электроэнергии.

«Представитель президента Андрей Герус в очередной раз обратился к манипуляциям, пытаясь убедить всех в росте цен на электрическую энергию на целых 25%. Во-первых, по его мнению, цена на электроэнергию тепловой генерации выросла аж на 16%. При этом для сравнения он взял июньскую цену электроэнергии для ТЭС (которая была самая низкая) и цену на рынке на сутки вперед первой половины июля. Однако, если быть корректным и честным, то нужно брать цену хотя бы в течение полугода. Тогда оказывается, что стоимость электроэнергии тепловой генерации на новом рынке снизилась на 13%…» — написал Трохимец.

Эксперт обратил внимание еще на одну особенность подсчетов, которые привел Андрей Герус: «Считая суммарную стоимость электрической энергии, он просуммировал рост цены „Энергоатома“,"Укргидроэнерго», ТЭС (некорректную, о чем говорилось выше),"зеленых", а также тарифы на передачу и распределение электроэнергии в ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦАХ. То есть добавляя проценты. Но 5% от 0,5 грн и 5% от 1,6 грн в сумме не дают 10% от 1,6 грн, как пытался доказать на круглом столе господин Герус. В школе за такое на уроке математики поставили бы двойку с минусом".

По словам эксперта, рынок электрической энергии запустился и работает в нормальном режиме. Никакого шокового роста цен или технических сбоев, которыми раньше пугали, не произошло, однако противники рынка все еще пытаются его расшатать, чтобы свернуть реформу.



«Как сказал председательствующий на заседании Александр Домбровский «этот корабль (рынок электроэнергии) вышел в открытое море и обратно его уже не вернуть!» — написал Трохимец.



Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии». Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.



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