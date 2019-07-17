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Спорт

Усик снова засветился в Крыму (фото, видео)

13:17 17 июля 2019 154
Усик снова засветился в Крыму (фото, видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) приехал в оккупированный Крым, где посетил открытое первенство спортивной школы № 6 по сумо, которое прошло в поселке Гаспра, что недалеко от Ялты, на базе ДЮСК «Титан». Как сообщает издание «Крымский спорт», боксер принял участие в церемонии награждения победителей и призеров, а также пообщался с ребятами и поделился с ними секретами своего мастерства.

Отметим, что, кроме подобных встреч, Александр также активно готовится к дебюту в супертяжелом весе. В частности, на своей странице в Instagram боксер показал, как проводит свои тренировки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что растолстевший Усик напугал своих фанатов.

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