Усик снова засветился в Крыму (фото, видео)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом) приехал в оккупированный Крым, где посетил открытое первенство спортивной школы № 6 по сумо, которое прошло в поселке Гаспра, что недалеко от Ялты, на базе ДЮСК «Титан». Как сообщает издание «Крымский спорт», боксер принял участие в церемонии награждения победителей и призеров, а также пообщался с ребятами и поделился с ними секретами своего мастерства.

Отметим, что, кроме подобных встреч, Александр также активно готовится к дебюту в супертяжелом весе. В частности, на своей странице в Instagram боксер показал, как проводит свои тренировки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что растолстевший Усик напугал своих фанатов.

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