Самый модный аксессуар лета: советы дизайнера (фото)

Стиль жизни

Ободок — фаворит среди аксессуаров нынешнего лета. Тренд стал популярным в этом сезоне благодаря легендарному дизайнеру Миуччи Прада, которая на показе представила ободки из атласа и нейлона, эффектно декорированные кристаллами. Не остались в стороне и всемирно известные кутюрье Дольче и Габбана. И нужно сказать, что ободок завоевал сердца модниц достаточно быстро.

О том, с чем лучше сочетать ободок в гардеробе, «ФАКТАМ» рассказала лондонский дизайнер Елена Шваб.

— Ободок стал настоящим хитом летнего сезона, — говорит Елена Шваб. — Можно удостовериться, что все чаще этому аксессуару отдают предпочтение королевские персоны, голливудские звезды и светские львицы. Это практично и удобно. История аксессуара насчитывает многие века. Ободки появились еще в Древней Греции — и носили их как женщины, так и мужчины. Ободок из золота или меди, украшенный драгоценными камнями, был не только красивым аксессуаром, но и символом богатства и власти. Для женщин он также имел прикладное значение — поддерживал популярную в то время прическу. По славянской традиции ободки с древних времен носили незамужние женщины. Изготавливались они из кожи или бересты, обтягивались тканью. Украшали их декоративной вышивкой. Ободок, к которому крепились живые цветы, назывался венком и зачастую надевался на распущенные волосы.

— Известно, что ободками, будучи на гребне славы, украшали свои прически кинозвезды Брижит Бардо и Катрин Денев…

— Да, в 1960-е годы это также могли быть широкие ленты, которые нередко завязывались крупным бантом. А в 1990-х широкие ободки носили принцесса Диана и Хиллари Клинтон.

— Какие ободки сегодня в тренде?

— Их разнообразие поражает. Ободки декорируются цветными лентами, живыми и шелковыми цветами, драпировкой из различных видов ткани, бантами, перьями, стразами, вуалью, яркими принтами. Широкие ободки с высокой подкладкой можно встретить в коллекции весна-лето от Prada. Многие дизайнеры предлагают ободки-тюрбаны. Драпировка, яркие оттенки — все это очень эффектно. Нужно также отметить высокие ободки halo. В переводе с английского это означает «ореол, нимб». Ободки подходят для вечернего и повседневного образа. В повседневности этот аксессуар зачастую незаменим, когда на укладку нет времени — любая прическа с ним выглядит элегантно.

— Кому он к лицу?

— Ободки, в отличие от различных фасонов шляп, подходят абсолютно всем. К слову, они помогают добавить прическе объем и делают девушку визуально выше, что особенно важно для модниц, переживающих из-за низкого роста.

Высокий ободок, декорированный шелковыми лепестками, идеально подойдет для вечерних мероприятий и свадьбы

— Как правильно подобрать модный аксессуар?

— Ободки подходят и любительницам коротких стрижек, и обладательницам длинных волос. Их можно носить как с распущенными волосами, убрав непослушные локоны, так и с прическами. Ободок может служить частью декора или поддержкой для прически, как в античные времена. Если вы любительница челки, ободок может эффектно ее подчеркнуть, нежно обрамляя лицо, или, напротив, аккуратно и стильно скрыть, если челка в процессе отрастания создает дискомфорт. Для вечерних мероприятий идеально подходят высокие ободки — они подчеркнут пышность прически и стройную осанку. Выбирайте яркие декоры. Очень красивы ободки на шелковой основе, украшенные стразами, перьями, цветами, пайетками, стеклянными бусами. Ободки с вуалью добавят в образ легкого кокетства и женственности. Кстати, аксессуары с вуалью уже давно стали трендами летних сезонов.

Ободок с вуалью, украшенный цветами ручной работы, прекрасный выбор для вечеринок и праздников. Подобные ободки без вуали хорошо сочетаются с каждодневными длинными платьями и сарафанами

— С чем лучше всего сочетать ободок в гардеробе?

— С летним платьем, сарафаном, брючным костюмом. Что касается цветовой гаммы, ободок можно подобрать либо под одежду, либо под сумочку, туфли, брошь. К слову, есть еще один очень важный нюанс, на который стоит обратить внимание при выборе аксессуара. Как и шляпка, ободок должен хорошо держаться, а потому выбирайте его в соответствии с размером головы. Аксессуар не должен доставлять дискомфорт.

— Лето — время свадеб. Каждая невеста хочет выглядеть особенно красивой. Какие ободки посоветуете девушкам, которые выходят замуж?

— Для невест подойдут практически все фасоны, ведь наличие этого аксессуара в свадебном образе уже само по себе хит летнего сезона. Главное, чтобы по цветовой гамме ободок идеально сочетался с платьем или отдельными элементами декора, например, вышивкой или узорами. Прекрасно подойдут высокие ободки, украшенные шелковыми цветами, стразами, жемчужинами, перьями. Многим невестам понравятся ободки в стиле тюрбана. Такой аксессуар можно создать из того же материала, что и платье. В свадебном образе очень важна гармония. Если платье невесты пышное или объемное, то лучше выбрать небольшой ободок, чтобы подчеркнуть сам наряд. Если же невеста предпочтет наряд скромного или классического кроя, акцент можно сделать на декор прически, выбрав ободок с пышными и яркими деталями. И, разумеется, вуаль всегда подчеркнет женственность и сделает образ неотразимым.

Свадебный широкий ободок, украшенный винтажными узорами, цветами, бисером и перьями, нежный и элегантный

— Уместен ли ободок с купальником на пляже?

— Для купального сезона подойдут широкие ободки-ленты — их легко можно высушить после купания. Также аксессуары этого фасона помогут придержать прическу, если вы обладательница длинных волос. Идеальное сочетание — ободок того же цвета, что и купальный костюм.

Елена Шваб: «Ободок стал настоящим хитом летнего сезона»

— Можно ли в домашних условиях создать ободок под наряд?

— Конечно. Модницы, желающие выглядеть неповторимо, подчеркнув свой образ и настроение уникальным дизайном, могут легко украсить ободок своими руками. Купите базисную модель, обернутую тканью. К ней можно пришить цветы из шелка, вуаль, перья, ленточки, из которых можно смастерить классический бантик. Ободок можно вышить своими руками.

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Фото из альбома Елены Шваб



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