Политика

У Путина намекнули на возможность освобождения пленных украинских моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает изменение меры пресечения для захваченных Россией украинских моряков.

«Было бы гуманно, если бы им была изменена мера пресечения», — заявила она, передает Telegram-канал RT на русском.

Как писали «ФАКТЫ», ранее суд в Москве продлил на три месяца арест украинским пленным морякам.

16 июля в Москве, куда после встреч в Киеве с Москальковой отправилась уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, стороны заявили о намерении обратиться к президентам двух стран с просьбами о помиловании ряда осужденных в Украине и России.

Также Людмила Денисова передала Татьяне Москальковой список 150 украинцев, находящихся в тюрьмах и следственных изоляторах России, в котором также значатся 24 пленных моряка.

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