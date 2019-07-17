В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)

Украина

Вскоре после того, как заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе 24 украинских моряков, военнопленным начали продлевать сроки ареста.

Как ранее сообщал адвокат Николай Полозов, в среду, 17 июля, состоятся четыре заседания по делу пленных моряков — по каждой шестерке отдельно. По два заседания планировалось на 10:00 и 14:00 по Москве.

И первое решение уже есть. Как сообщает из Москвы журналист Роман Цимбалюк, суд продлил арест на три месяца первой шестерке моряков: Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко и Сергею Попову. «А это значит, что аналогичные решения будут в отношении всех. Не договорились. Пока не договорились. Буду надеяться на лучшее», — пишет он в социальных сетях .

Свои комментарии по поводу дальнейшего развития событий дала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Позже «Громадське» со ссылкой российский волонтера Константина Котова сообщило о продлении ареста еще семерым украинцам — сотруднику СБУ Василию Сороке и шестерым морякам: Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе, Виктору Беспальченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ подало в суд ходатайство о продлении ареста пленным морякам на три месяца.

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