- 14:10 Возле Железного Порта тонули двое детей, а прохожие вместо спасения снимали процесс на видео
- 13:49 Как будут выглядеть Меган Маркл и Кейт Миддлтон в старости
- 13:43 Денег нет: в сети рассказали о новой экологической беде в Крыму
- 13:39 Родственники жертв катастрофы МН17 открыто обвинили Россию: главные тезисы заявления
- 13:28 «Заря» заключила контракт с экс-футболистом «Байера»
- 13:26 В московском суде пленных моряков встретили аплодисментами
- 13:17 Усик снова засветился в Крыму
- 13:17 В детском лагере в Крыму отравились полсотни детей: все подробности
- 13:16 Убийство ребенка полицейскими в Переяславе: в деле появился третий подозреваемый
- 12:57 В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)
- 12:48 Лето возвращается: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
- 12:47 Стоимость электроэнергии тепловой генерации на новом рынке снизилась на 13%, — Александр Трохимец
В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)
Вскоре после того, как заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что Россия и Украина обсуждают вопрос обмена задержанных в Керченском проливе 24 украинских моряков, военнопленным начали продлевать сроки ареста.
Как ранее сообщал адвокат Николай Полозов, в среду, 17 июля, состоятся четыре заседания по делу пленных моряков — по каждой шестерке отдельно. По два заседания планировалось на 10:00 и 14:00 по Москве.
И первое решение уже есть. Как сообщает из Москвы журналист Роман Цимбалюк, суд продлил арест на три месяца первой шестерке моряков: Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко и Сергею Попову. «А это значит, что аналогичные решения будут в отношении всех. Не договорились. Пока не договорились. Буду надеяться на лучшее», — пишет он в социальных сетях .
Свои комментарии по поводу дальнейшего развития событий дала украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Позже «Громадське» со ссылкой российский волонтера Константина Котова сообщило о продлении ареста еще семерым украинцам — сотруднику СБУ Василию Сороке и шестерым морякам: Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе, Виктору Беспальченко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ подало в суд ходатайство о продлении ареста пленным морякам на три месяца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.