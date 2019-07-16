Украина

Омбудсмены Украины и России обратятся к Путину и Зеленскому с просьбой о помиловании осужденных

В Москве, куда после встреч в Киеве с российским омбудсменом Татьяной Москальковой отправилась уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, стороны заявили о намерении обратиться к президентам двух стран с просьбами о помиловании ряда осужденных в Украине и России.

Также Людмила Денисова передала Татьяне Москальковой список 150 украинцев, находящихся в тюрьмах и следственных изоляторах России, в котором также значатся 24 пленных моряка.

В свою очередь Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмены двух стран «наметили дорожную карту» по возвращению удерживаемых лиц домой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко после консультаций в «нормандском формате» на уровне советников глав Украины, Германии, Франции и России заявил о предварительной договоренности об обмене пленными в формате 15 на 15 или 10 на 10, которая должна быть реализована до конца месяца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter