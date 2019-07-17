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Отмена рейсов Wizz Air из Киева: у пассажиров появился шанс на перелет
После того, как лоукостер Wizz Air объявил об отмене части рейсов из Киева, назначенных на август 2019 года, авиакомпания Ryanair ввела специальные «спасательные» цены для лишившихся билетов пассажиров.
Как сообщает «Авианьюз», пассажирам предлагают билеты из Киева по цене от 24,99 евро в одну сторону. Предложение касается перелетов в Берлин, Братиславу, Краков и Варшаву, которые будут выполняться в августе.
Правда, забронировать «спасательные билеты» можно будет лишь до конца дня пятницы, 19 июля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лоукост-компания Wizz Air увеличила до 30 евро верхнюю границу тарифа на приоритетную посадку в самолет.
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