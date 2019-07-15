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Украина

Wizz Air отменит часть рейсов из Киева: что делать с купленными билетами

19:52 15 июля 2019 89
Wizz Air отменит часть рейсов из Киева: что делать с купленными билетами
Инф. «ФАКТОВ»

Лоукостер Wizz Air объявил об отмене части рейсов из Киева, назначенных на август 2019 года. Причиной названа задержка с поставкой авиакомпании заказанных самолетов.

В частности, планируется сократить частоту рейсов в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Речь идет о рейсах, назначенных на период с 3 по 20 августа.

Пассажирам, которые приобрели билеты через сайт Wizz Air, обещают предложить несколько опций, среди которых — возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы авиакомпании.

Для этого всем обладателям билетов необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +380 89 320 2532.

Полный список направлений, рейсы по которым будут отменены:

  • Варшава (понедельник, пятница)
  • Будапешт (понедельник, пятница)
  • Мемминген (понедельник, пятница)
  • Кельн (понедельник, пятница)
  • Биллунн (вторник)
  • Берлин (среда, суббота)
  • Бремен (вторник)
  • Франкфурт (среда, суббота)
  • Гамбург (среда)
  • Дортмунд (четверг)
  • Рига (четверг)
  • Ганновер (четверг)
  • Ларнака (суббота)
  • Краков (воскресенье)
  • Вена (вторник, воскресенье)
  • Братислава (воскресенье)
  • Копенгаген (воскресенье).

Напомним, в январе 2019 года Wizz Air прекратил прямые рейсы по маршруту Харьков — Лондон. Решение было объяснено малым спросом на билеты.

А в апреле Wizz Air увеличила до 30 евро верхнюю границу тарифа на приоритетную посадку в самолет.

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