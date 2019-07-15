Украина

Wizz Air отменит часть рейсов из Киева: что делать с купленными билетами

Лоукостер Wizz Air объявил об отмене части рейсов из Киева, назначенных на август 2019 года. Причиной названа задержка с поставкой авиакомпании заказанных самолетов.

В частности, планируется сократить частоту рейсов в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.

Речь идет о рейсах, назначенных на период с 3 по 20 августа.

Пассажирам, которые приобрели билеты через сайт Wizz Air, обещают предложить несколько опций, среди которых — возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы авиакомпании.

Для этого всем обладателям билетов необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +380 89 320 2532.

Полный список направлений, рейсы по которым будут отменены:

Варшава (понедельник, пятница)

Будапешт (понедельник, пятница)

Мемминген (понедельник, пятница)

Кельн (понедельник, пятница)

Биллунн (вторник)

Берлин (среда, суббота)

Бремен (вторник)

Франкфурт (среда, суббота)

Гамбург (среда)

Дортмунд (четверг)

Рига (четверг)

Ганновер (четверг)

Ларнака (суббота)

Краков (воскресенье)

Вена (вторник, воскресенье)

Братислава (воскресенье)

Копенгаген (воскресенье).

Напомним, в январе 2019 года Wizz Air прекратил прямые рейсы по маршруту Харьков — Лондон. Решение было объяснено малым спросом на билеты.

А в апреле Wizz Air увеличила до 30 евро верхнюю границу тарифа на приоритетную посадку в самолет.

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