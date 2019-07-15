- 20:28 Когда надо стричься и начинать худеть: правила лунного календаря
- 20:18 Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
- 20:04 В Одессе задержали «криминального авторитета» из Закавказья
- 19:52 Wizz Air отменит часть рейсов из Киева: что делать с купленными билетами
- 19:46 Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить
- 19:44 Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появилась информация о пострадавших
- 19:27 Распяли "ватника": самый позорный фейк росТВ об Украине высмеяли меткой карикатурой
- 19:25 На Львовщине простились с бойцом 24-й бригады, погибшим от пули снайпера на Донбассе
- 19:12 Анджелина Джоли отдала детей Брэду Питту
- 19:02 Как в Венеции: бизнесмен из Винницы стал гондольером и создает в родном городе флотилию гондол
- 18:58 Красота: вечернюю Кирилловку сняли с высоты птичьего полета
- 18:51 Люди все видят: в сети разгорелись споры из-за заявления Зеленского о кортеже
Wizz Air отменит часть рейсов из Киева: что делать с купленными билетами
Лоукостер Wizz Air объявил об отмене части рейсов из Киева, назначенных на август 2019 года. Причиной названа задержка с поставкой авиакомпании заказанных самолетов.
В частности, планируется сократить частоту рейсов в Варшаву, Будапешт, Мемминген, Кельн, Биллунн, Берлин, Бремен, Франкфурт, Гамбург, Дортмунд, Ригу, Ганновер, Ларнаку, Краков, Вену, Братиславу и Копенгаген.
Речь идет о рейсах, назначенных на период с 3 по 20 августа.
Пассажирам, которые приобрели билеты через сайт Wizz Air, обещают предложить несколько опций, среди которых — возможность бесплатного перебронирования билета на тот же маршрут, но другую дату или изменение маршрута, полный возврат стоимости билета или получение 120% от стоимости билета в виде кредита для покупки билетов на другие рейсы авиакомпании.
Для этого всем обладателям билетов необходимо обратиться по месту покупки или же позвонить на горячую линию Wizz Air в Украине по номеру +380 89 320 2532.
Полный список направлений, рейсы по которым будут отменены:
- Варшава (понедельник, пятница)
- Будапешт (понедельник, пятница)
- Мемминген (понедельник, пятница)
- Кельн (понедельник, пятница)
- Биллунн (вторник)
- Берлин (среда, суббота)
- Бремен (вторник)
- Франкфурт (среда, суббота)
- Гамбург (среда)
- Дортмунд (четверг)
- Рига (четверг)
- Ганновер (четверг)
- Ларнака (суббота)
- Краков (воскресенье)
- Вена (вторник, воскресенье)
- Братислава (воскресенье)
- Копенгаген (воскресенье).
Напомним, в январе 2019 года Wizz Air прекратил прямые рейсы по маршруту Харьков — Лондон. Решение было объяснено малым спросом на билеты.
А в апреле Wizz Air увеличила до 30 евро верхнюю границу тарифа на приоритетную посадку в самолет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...