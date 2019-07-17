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Смешко и Гриценко повздорили в прямом эфире: в чем суть конфликта
Между лидерами партии «Сила и честь» Игорем Смешко и «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко возник конфликт, который вышел в публичную плоскость. Отметим, по последнему соцопросу Центра Разумкова у партии Смешко появилась надежда попасть в новую Верховную Раду.
В эфире одного из телеканалов однопартиец Гриценко Дмитрий Добродомов спросил у представителя «Силы и чести» о депутатах Блока Петра Порошенко, которые вошли в избирательный список Смешко. По словам Добродомова, во время рекламной паузы Смешко взял его «за шиворот» и угрожал объяснить «третий закон Ньютона» за подобные вопросы, после чего на него набросился охранник.
В ответ на такую реакцию лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко заявил, что «обломает рога» Игорю Смешко, если тот будет закрывать ему рот.
На своей странице в Facebook Смешко призвал Гриценко «прекратить истерику» в ответ на угрозы последнего «обломать рога».
Как сообщали «ФАКТЫ», 16 июля Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал данные опроса, согласно которым место в пятерке лидеров заняла партия «Сила и честь» (за нее решили голосовать 5,1% опрошенных) вместо «Голоса» Святослава Вакарчука.
По данным опроса, который провели с 3 по 13 июля 2019 года, тройку лидеров гонки по-прежнему составляют партии «Слуга народа», «Оппозиционный блок — За життя» и «Европейская солидарность». На четвертом месте рейтинга остается партия «ВО «Батьківщина».
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