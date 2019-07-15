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Еще у двух политсил появилась надежда попасть в Раду: опубликованы результаты свежего соцопроса
Согласно результатам соцопроса, проведенного социологической службы Центра Разумкова с 5 по 11 июля 2019 года, на внеочередных выборах в Верховную Раду могут пройти пять партий. Еще две политсилы имеют шансы пройти в парламент с учетом статистической погрешности. Похожие результаты социсследования публиковала компания «Инмарк».
Так, за партию «Слуга народа» готовы отдать свой голос 31,8% всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился с выбором.
За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерены проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%, за партию «Голос» — соответственно 7% и 8,8%, за партию «Европейская солидарность» — соответственно 6,1% и 8,3%, за Всеукраинское объединение «Батьківщина» — соответственно 6,1% и 7%,
Кроме того, с учетом статистической погрешности 5% барьер могут преодолеть «Сила и честь», за которую готовы проголосовать 3,7% и 4,6% опрошенных (соответственно), и «Оппозиционный блок» с поддержкой 3,% и 3,8% (соответственно).
Партию ВО «Свобода», Радикальную партию Олега Ляшко, «Украинскую стратегию Гройсмана», партию «Гражданская позиция», «Объединение «Самопомич» и «Партию Шария» готовы поддержать более 1% избирателей.
Другие партии намерены поддержать менее 1% избирателей.
Также на время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого голосовать.
Партию «Слуга народа» больше всего поддерживают в южном и центральном регионах Украины (здесь ее собираются голосовать 40,1% и 35,3% всех опрошенных). «Оппозиционную платформу — За жизнь» — на востоке страны (20,5%) и на юге (16,1%), то же касается и «Оппозиционного блока» (соответственно 6,4% и 5,0%).
За «Голос» чаще всего готовы голосовать жители западного региона (13,6%), за партию «Европейская солидарность» — жители запада (9,9%) и центра (7%), за ВО «Свобода» — жители западного региона (5,2%).
Как показали социсследования, чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за партию «Слуга народа», и «Голос». Электоральная поддержка партий «Оппозиционная платформа — За жизнь», ВО «Батькивщина» и «Сила и честь» больше выражена в старших возрастных группах.
В ходе исследования, проведенного с 5 по 11 июля 2019 года, опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса). Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали результаты соцопроса, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens с 27 июня по 7 июля 2019 года, согласно которому в Верховную Раду могут пройти пять партий.
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