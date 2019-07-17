- 16:46 В Украине запускают услугу е-пенсия: что нужно знать
- 16:44 На Донбассе умер наблюдатель ОБСЕ
- 16:40 В Киеве "заминировали" станцию метро "Дворец спорта"
- 16:39 У Путина рассказали, ведутся ли переговоры об обмене украинских моряков
- 16:38 Метро без жетонов в Киеве: какие станции перешли на новую систему оплаты
- 16:23 Катастрофа MH17 на Донбассе: появилась информация о новых свидетелях
- 16:13 В Ираке расстреляли турецких дипломатов
- 16:02 В России продлили арест пленным украинским морякам (обновляется)
- 15:50 Жена держала взаперти: выяснились детали «побега» мужчины по связанным простыням с пятого этажа
- 15:45 Огонь приближался к домам: в Харькове вспыхнул масштабный пожар
- 15:45 В Одессе таксист и его брат изнасиловали пассажирку
- 15:41 Плакала не только от боли, но и от радости: в Киеве полицейские спасли роженицу
Мечтала освободить родной Донецк: умерла боец батальона «Донбасс-Украина» (фото)
В среду, 17 июля, после полуторагодовой борьбы с онкологическим заболеванием умерла Стребиж Светлана Ивановна, боец батальона «Донбасс-Украина». Об этом в Facebook сообщил ее побратим Филин.
Стребиж сама родом из Донецка. С марта 2015 года воевала в добровольческом батальоне территориальной обороны Донецкой области. Прошла военный путь от солдата до офицера, от бухгалтера до начфина воинской части.
Женщина все время жила надеждой, что украинская армия вернет под свой контроль всю территорию Украины. Хотела преодолеть тяжелый недуг, чтобы снова встать в строй и гнать оккупантов с родной земли.
Побратимы вспоминают, что Светлана отправляла сотни sms в поддержку украинской армии, а затем сама стала в солдатский строй.
В патриотическом духе воспиталаи своего сына, который под гимн Украины выходил из Севастополя после оккупации Крыма.
Несколько дней назад бойцы батальона «Донбасс» обратились через соцсеть с просьбой помочь Светлане, которая сама никогда не просила о помощи, но уже перенесла 18 сеансов химиотерапии.
«Давайте помолимся за Светлану Ивановну все вместе, чтобы она знала, что борется не одна… Вместе к победе!», — написали они.
Но тяжелая болезнь оказалась сильнее.
Как сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 15 июля, во время обстрела позиций сил Операции объединенных сил под Авдеевкой получил смертельные ранения украинский военнослужащий Дмитрий Лисовол. В этот же день на Львовщине провели в последний путь военнослужащего Владимира Салитру, погибшего 12 июля в зоне проведения операции Объединенных сил. Он пал от пули вражеского снайпера.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!