Мечтала освободить родной Донецк: умерла боец батальона «Донбасс-Украина» (фото)

Происшествия

В среду, 17 июля, после полуторагодовой борьбы с онкологическим заболеванием умерла Стребиж Светлана Ивановна, боец батальона «Донбасс-Украина». Об этом в Facebook сообщил ее побратим Филин.

Стребиж сама родом из Донецка. С марта 2015 года воевала в добровольческом батальоне территориальной обороны Донецкой области. Прошла военный путь от солдата до офицера, от бухгалтера до начфина воинской части.

Женщина все время жила надеждой, что украинская армия вернет под свой контроль всю территорию Украины. Хотела преодолеть тяжелый недуг, чтобы снова встать в строй и гнать оккупантов с родной земли.

Побратимы вспоминают, что Светлана отправляла сотни sms в поддержку украинской армии, а затем сама стала в солдатский строй.

В патриотическом духе воспиталаи своего сына, который под гимн Украины выходил из Севастополя после оккупации Крыма.

Несколько дней назад бойцы батальона «Донбасс» обратились через соцсеть с просьбой помочь Светлане, которая сама никогда не просила о помощи, но уже перенесла 18 сеансов химиотерапии.

«Давайте помолимся за Светлану Ивановну все вместе, чтобы она знала, что борется не одна… Вместе к победе!», — написали они.

Но тяжелая болезнь оказалась сильнее.

Как сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 15 июля, во время обстрела позиций сил Операции объединенных сил под Авдеевкой получил смертельные ранения украинский военнослужащий Дмитрий Лисовол. В этот же день на Львовщине провели в последний путь военнослужащего Владимира Салитру, погибшего 12 июля в зоне проведения операции Объединенных сил. Он пал от пули вражеского снайпера.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter