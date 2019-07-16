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На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя
В понедельник, 15 июля, во время обстрела позиций сил Операции объединенных сил под Авдеевкой получил смертельные ранения и погиб украинский военнослужащий Дмитрий Лисовол. Он служил в механизированном батальоне, сообщили в пресс-службе ООС.
Командование выразило соболезнование семье и близким погибшего военного.
Дмитрий Лисовол
По данным, приведенным в утренней сводке пресс-центра Штаба ООС, всего в течение дня, 15 июля, вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня,
В результате обстрелов наших позиций погиб один боец, еще трое получили ранения.
Ответным огнем был уничтожен один оккупант, еще один получил ранения:
Напомним, 15 июля на Львовщине провели в последний путь военнослужащего Владимира Салитру, погибшего 12 июля в зоне проведения операции Объединенных сил. Он пал от пули вражеского снайпера. После его гибели стало известно, что на Донбасс для выполнения «особых задач» прибыли снайперы-наемники из частной военной компании.
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