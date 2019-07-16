Украина

На Донбассе под обстрелом погиб боец ВСУ: в сети показали фото героя

В понедельник, 15 июля, во время обстрела позиций сил Операции объединенных сил под Авдеевкой получил смертельные ранения и погиб украинский военнослужащий Дмитрий Лисовол. Он служил в механизированном батальоне, сообщили в пресс-службе ООС.

Командование выразило соболезнование семье и близким погибшего военного.

Дмитрий Лисовол

По данным, приведенным в утренней сводке пресс-центра Штаба ООС, всего в течение дня, 15 июля, вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, в т. ч. 6 раз применили вооружение, запрещенное «минскими договоренностями».

В результате обстрелов наших позиций погиб один боец, еще трое получили ранения.

Ответным огнем был уничтожен один оккупант, еще один получил ранения:

Напомним, 15 июля на Львовщине провели в последний путь военнослужащего Владимира Салитру, погибшего 12 июля в зоне проведения операции Объединенных сил. Он пал от пули вражеского снайпера. После его гибели стало известно, что на Донбасс для выполнения «особых задач» прибыли снайперы-наемники из частной военной компании.



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