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Украина

На Львовщине простились с бойцом 24-й бригады, погибшим от пули снайпера на Донбассе (фото, видео)

19:25 15 июля 2019 140
Владимир Салитра
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Волица в Жовковском районе Львовской области в понедельник, 15 июля, провели в последний путь военнослужащего Владимира Салитру, погибшего 12 июля в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом в Facebook сообщила Жовковская райгосадминистрация.

Погиб 29-летний солдат, получив смертельную пулю, выпущенную снайпером. Владимир Салитра служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.

Почтить память бойца собрались родственники, друзья, представители власти и сослуживцы. У погибшего остались младшие брат и сестра.

«Жовкивская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким Героя», — говорится в сообщении.

Напомним, в июне на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб боец 54 бригады Владислав Бережной. Разведка выяснила, что из России на Донбасс для выполнения «особых задач» прибыли снайперы-наемники из частной военной компании.

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