- 20:28 Когда надо стричься и начинать худеть: правила лунного календаря
- 20:18 Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
- 20:04 В Одессе задержали «криминального авторитета» из Закавказья
- 19:52 Wizz Air отменит часть рейсов из Киева: что делать с купленными билетами
- 19:46 Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить
- 19:44 Смертельное ДТП с маршруткой под Киевом: появилась информация о пострадавших
- 19:27 Распяли "ватника": самый позорный фейк росТВ об Украине высмеяли меткой карикатурой
- 19:25 На Львовщине простились с бойцом 24-й бригады, погибшим от пули снайпера на Донбассе
- 19:12 Анджелина Джоли отдала детей Брэду Питту
- 19:02 Как в Венеции: бизнесмен из Винницы стал гондольером и создает в родном городе флотилию гондол
- 18:58 Красота: вечернюю Кирилловку сняли с высоты птичьего полета
- 18:51 Люди все видят: в сети разгорелись споры из-за заявления Зеленского о кортеже
На Львовщине простились с бойцом 24-й бригады, погибшим от пули снайпера на Донбассе (фото, видео)
В селе Волица в Жовковском районе Львовской области в понедельник, 15 июля, провели в последний путь военнослужащего Владимира Салитру, погибшего 12 июля в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом в Facebook сообщила Жовковская райгосадминистрация.
Погиб 29-летний солдат, получив смертельную пулю, выпущенную снайпером. Владимир Салитра служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила.
Почтить память бойца собрались родственники, друзья, представители власти и сослуживцы. У погибшего остались младшие брат и сестра.
«Жовкивская районная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким Героя», — говорится в сообщении.
Напомним, в июне на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб боец 54 бригады Владислав Бережной. Разведка выяснила, что из России на Донбасс для выполнения «особых задач» прибыли снайперы-наемники из частной военной компании.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...