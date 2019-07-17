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Катастрофа MH17 на Донбассе: появилась информация о новых свидетелях
В деле об авиакатастрофе в небе над Донецком авиалайнера «Малазийских авиалиний» появились новые свидетели, которые сами заявили о готовности принимать участие в расследовании.
Как сообщает «Эхо Москвы», об этом сообщил руководитель Совместной следственной группы Вилберт Паулиссен в городе Ньювегейн (Нидерланды), куда в пятую годовщину трагедии приехали родные и близкие погибших пассажиров рейса МН17. По его словам, в рамках следствия «предпринимаются новые шаги».
В то время, как Россия продолжает отрицать свое участие в катастрофе «Боинга», родственники жертв трагедию напрямую обвинили Российскую Федерацию в гибели пассажиров авиалайнера.
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