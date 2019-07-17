Украина

Это не кино: адвокат объяснил, почему не обсуждается вопрос обмена захваченных Россией моряков

В России определили судьбу 24 захваченных в Черном море украинских моряков. Военнопленных оставят в СИЗО как минимум до октября. В администрации Путина утверждают, что не ведут переговоры об обмене моряков. Координатор группы защитников военнопленных Николай Полозов соглашается, что в рассматриваемом случае обмены невозможны в принципе.

«Обмены, как таковые, вообще не предусмотрены. Никого, как в фильме на мосту, менять не будут. Возможны взаимные освобождения», — объяснил Полозов в комментарии «Громадське».

По словам защитника, часто употребляемое выражение «список на обмен» — это по сути упрощенное наименование перечня заключенных в обеих странах, и каждого будут освобождать по индивидуальным схемам.

Полозов опасается, что Россия не захочет решать вопрос с моряками до выборов в Украине. «Власти РФ пытаются оставить себе место для политического маневра», — объясняет защитник.

Напомним, 24 морякам срок в застенках московского СИЗО был продлен до 24 октября 2019 года. Судьи проигнорировали решение Морского трибунала ООН, предписывающее освободить украинцев.

Фото Николай Полозов/Twitter

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