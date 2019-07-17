- 21:35 «Европейская Солидарность» в следующем парламенте продолжит укреплять дружеские отношения с Европарламентом, — Ирина Геращенко
- 21:17 6-летний мальчик головой застрял в отверстии на детской площадке: в сети показали видео спасения ребенка
- 21:10 В Киеве на две ночи изменятся маршруты трамваев и троллейбусов: что нужно знать
- 20:59 Бессрочное перемирие и демонтаж фортификаций: о чем договорились на заседании ТКГ в Минске
- 20:52 Тунис — Нигерия: где смотреть матч за третье место Кубка африканских наций
- 20:32 Все были против: Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным
- 20:25 Жара и дожди: синоптики дали прогноз погоды на конец июля
- 20:16 Модный тренд – бесформенные носочки: как и с чем носить
- 20:06 Порошенко в Страсбурге: Мы делаем все, чтобы в резолюции Европарламента были максимально учтены интересы Украины
- 20:05 Он себе льстит: Пушилин насмешил сеть планами на старость
- 19:43 Из-за плановых ремонтов в Киеве отключат воду в сотнях домов (адреса)
- 19:42 В Польше работодатель напал на украинских заробитчан: сеть разгневало видео
Он себе льстит: Пушилин насмешил сеть планами на старость
Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин поддался популярной моде и решил с помощью специального мобильного приложения проверить, как он будет выглядеть в старости. В соцсетях Пушилину намекнули, что он наивный, если рассчитывает дожить до преклонного возраста.
Комментаторы в соцсетях напомнили Пушилину судьбу его предшественника Александра Захарченко, а также многих других раскрученных в медиа боевиков. Все эти марионетки были ликвидированы, как только стали не нужны своим кукловодам.
Также пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на странный антураж для фото.
Напомним, мобильное приложение FaceApp, позволяющее «состарить» лицо на фото, стало очень популярным среди политиков, спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Но, учитывая, что программа была разработана российской компанией, эксперты советуют избегать пользования приложением. Личные данные пользователя сразу после загрузки программы будут доступны спецслужбам РФ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...