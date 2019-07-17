Украина

Он себе льстит: Пушилин насмешил сеть планами на старость

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин поддался популярной моде и решил с помощью специального мобильного приложения проверить, как он будет выглядеть в старости. В соцсетях Пушилину намекнули, что он наивный, если рассчитывает дожить до преклонного возраста.

Комментаторы в соцсетях напомнили Пушилину судьбу его предшественника Александра Захарченко, а также многих других раскрученных в медиа боевиков. Все эти марионетки были ликвидированы, как только стали не нужны своим кукловодам.

Также пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на странный антураж для фото.

Напомним, мобильное приложение FaceApp, позволяющее «состарить» лицо на фото, стало очень популярным среди политиков, спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Но, учитывая, что программа была разработана российской компанией, эксперты советуют избегать пользования приложением. Личные данные пользователя сразу после загрузки программы будут доступны спецслужбам РФ.

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