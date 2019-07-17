25.79 / 26.07 28.84 / 29.27
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Он себе льстит: Пушилин насмешил сеть планами на старость

20:05 17 июля 2019 463
пушилин
Инф. «ФАКТОВ»

Главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин поддался популярной моде и решил с помощью специального мобильного приложения проверить, как он будет выглядеть в старости. В соцсетях Пушилину намекнули, что он наивный, если рассчитывает дожить до преклонного возраста.

скрин

Комментаторы в соцсетях напомнили Пушилину судьбу его предшественника Александра Захарченко, а также многих других раскрученных в медиа боевиков. Все эти марионетки были ликвидированы, как только стали не нужны своим кукловодам.

скрин

скрин

Также пользователи соцсетей не могли не обратить внимание на странный антураж для фото.

скрин

Напомним, мобильное приложение FaceApp, позволяющее «состарить» лицо на фото, стало очень популярным среди политиков, спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Но, учитывая, что программа была разработана российской компанией, эксперты советуют избегать пользования приложением. Личные данные пользователя сразу после загрузки программы будут доступны спецслужбам РФ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины