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В Кирилловке утонул трехлетний ребенок
В курортной Кирилловке на Азовском море беспечность взрослых обернулась бедой. На популярном аттракционе — высотной горке — погиб малыш. Трехлетний мальчик утонул в бассейне возле горки, пока бабушка отвлеклась. К моменту прибытия медиков проводить реанимационные мероприятия уже было поздно.
О происшествии сообщили в группе its_zp в Instagram. Свидетели ЧП говорят, что мальчик был не только малолетним, но еще и аутистом, потому не мог позвать на помощь. Но в любом случае, вопрос, кто допустил ребенка на взрослую горку, остается открытым.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти ребенка в киевском аквапарке: отец оставил малыша в воде, а сам ушел в кафе. Небольшая как для взрослого глубина бассейна оказалась смертельной для ребенка. А под Одессой оставленный без присмотра пятилетний ребенок свалился в бассейн для орошения.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!