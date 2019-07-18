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Трагедия под Ровно: из-за оползня на песчаном карьере погиб ребенок
В Ровненской области вблизи села Ясногоровка из-за оползня на песчаном карьере погиб мальчик. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
В ведомстве уточнили, что 17 июля около 16:22 спасатели получили сообщение об оползне на территории песчаного карьера. В результате инцидента под песком оказались двое детей.
Одного мальчика удалось спасти. Его госпитализировали.
«Одного ребенка, мальчика 2009 года рождения, достали местные жители и направили в больницу. К поискам второго мальчика были привлечены местное население и спасатели», — говорится в сообщении.
Второй мальчик, к сожалению, был найден через несколько часов мертвым.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на военном аэродроме оккупантов в Крыму произошло опасное ЧП Пока россияне заполняют истребителями аэродром «Бельбек» в аннексированном Крыму, сам аэродром оказался в оползневой зоне и рискует оказаться разрушенным. Пришел в движение оползень в микрорайоне Любимовка, отхватив кусок территории аэродрома. Также новыми разрушениями грозит «оживший» оползень в районе Учкуевки. По информации крымских СМИ, сдвиг почвы в районе аэродрома «Бельбек» случился утром 7 марта. Возникла трещина протяженностью около 120 метров. Ограждение территории «Бельбека» придется перенести на 15−20 метров.
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