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В Киеве уличный конфликт едва не закончился гибелью подростка: ему вонзили нож в сердце
В Киеве обычный бытовой конфликт на улице едва не закончился убийством. Агрессивный 40-летний мужчина после словесной перепалки напал на 16-летнего подростка и вонзил ему нож в область сердца.
Как сообщает Obozrevatel, инцидент случился на улице Драйзера на Троещине возле сетевого супермаркета. Мужчину задержала полиция, а подростка увезли с тяжелым ранением в реанимацию.
Дело расследуется как нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Если вину мужчины докажут, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, в полиции признают, что случаи тяжких преступлений, спровоцированных бытовыми конфликтами, участились. Так, в супермаркете после ссоры один из покупателей нанес приятелю смертельный удар в голову. А на Печерске поводом для убийства человека стала ссора на въезде в паркинг.
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