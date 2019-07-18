Украина

Альтернативы этому нет: историк рассказал, что спасет Украину от России

От российской угрозы Украина не спасется, провозгласив свой нейтральный статус. Украине необходима не «финляндизация», а вступление в Евросоюз и НАТО. Альтерантивы этому пути нет. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил доктор исторических наук, профессор Ярослав Грицак.

Согласно социологическим данным, каждый третий взрослый украинец хочет для страны нейтрального статуса. Но, по словам Грицака, провозглашение нейтралитета не принесет Украине стабильности, не поможет стать независимым игроком и выйти из зоны геополитического разлома. Более того, все разговоры о нейтральном статусе допустимы, лишь когда для страны нет реальной внешней угрозы.

«Единственный рациональный путь для Украины — избавившись от всех эмоций, войти в большое сообщество, где угроза будет меньшей, то есть в Европейский Союз и НАТО. Альтернативы этому вектору нет. Те, кто сознательно или несознательно рассуждают о третьем пути для Украины, — или преступники, или полезные идиоты. Они лгут, что мы, приняв их вариант, выберемся из этой опасной зоны», — убежден Грицак.

Какого фактора не хватает украинскому обществу для реальных перемен в стране, читайте в интервью Грицака «ФАКТАМ» «Для единства украинскому обществу нужен мощный враг».



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