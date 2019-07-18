Красотка из «Дизель Шоу» показала стройную фигуру в купальнике (фото)

Шоу-бизнес

Красотка из «Дизель Шоу» Яна Глущенко, рассказавшая «ФАКТАМ», как сохранить фигуру, после напряженного гастрольного графика и съемок отправилась в отпуск. На отдыхе актриса в семейном кругу отметила и свой день рождения, показав шикарный букет роз от любимого мужа, продюсера группы ТІК и Ирины Билык Олега Збаращука.

«Как же я о тебе мечтала, отпуск! Целый год мне снилось море и яркое, тёплое солнышко. Очень хотелось собрать всю свою весёлую семейку и пропасть на недельку и у нас это получилось!» — написала Яна в Instagram.

Также красотка поделилась соблазнительным фото в купальнике. Правда, Яна перевела все в шутку и призналась, на какие «жертвы» ей пришлось пойти ради снимка.

«У нас было 5 минут, пока сынуля смотрел мультик. Нереально жаркая плита, втянуть живот, выпячить попу и скрутить более-менее нормальное лицо — это целая наука фоток в купальнике», — говорит Яна.

Стоит отметить, это первое фото в купальнике Яны после родов. Ранее актриса прикрывалась туниками и самокритично отмечала, что продолжает работать над своей формой.

Вместе с мужем, его старшим сыном и двухлетним Тамерланом они отдыхали в Кемере.

«Я провела день рождения именно так, как хотела! Я не готовила, не обслуживала всех гостей, я просто отдыхала, а обслуживали меня! С самого утра мои мужчины поздравили меня огромным букетом роз, а вечером у нас был ужин в ресторане с шариками и с тортом. С шариками вообще была отдельная история. Понятное дело, они привлекают детей. В общем, из, наверное, девятнадцати шариков у нас осталось… ни одного! Первому ребенку, маленькому мальчику, я подарила шарик, потому что он попросил, а потом все остальные уже поняли, что тут просто раздают шарики, и уже подходили, сами отвязывали. Я хотела хоть один оставить Тамику, но не получилось», — поделилась актриса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что супермодель Ирина Шейк показала роскошную фигуру в белье.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter