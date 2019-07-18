- 11:28 В жутком ДТП под Одессой погибли четверо, в том числе ребенок
- 11:24 Какие партии проходят в Раду: появился рейтинг за четыре дня до выборов
- 11:09 Гвоздик проведет объединительный бой в США: стали известны соперник и дата
- 10:58 "Что вы знаете о цинизме": в Донецке из годовщины катастрофы МН17 устроили "бессмертный полк"
- 10:54 Экс-невеста Кличко не видится с дочерью
- 10:53 Месси в отпуске сбрил бороду
- 10:47 На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы
- 10:41 Сенегал – Алжир: где смотреть финал Кубка африканских наций
- 10:40 Россияне напали на Леди Гагу, узнав, что ради нее Брэдли Купер бросил Ирину Шейк: комментарии взорвали сеть
- 10:29 Конгресс США считает FaceApp угрозой национальной безопасности
- 10:26 Анна Пуртова: «Власть должна служить людям, а не распоряжаться ими»
- 10:16 В Киеве загорелась маршрутка с людьми
Красотка из «Дизель Шоу» показала стройную фигуру в купальнике (фото)
Красотка из «Дизель Шоу» Яна Глущенко, рассказавшая «ФАКТАМ», как сохранить фигуру, после напряженного гастрольного графика и съемок отправилась в отпуск. На отдыхе актриса в семейном кругу отметила и свой день рождения, показав шикарный букет роз от любимого мужа, продюсера группы ТІК и Ирины Билык Олега Збаращука.
«Как же я о тебе мечтала, отпуск! Целый год мне снилось море и яркое, тёплое солнышко. Очень хотелось собрать всю свою весёлую семейку и пропасть на недельку и у нас это получилось!» — написала Яна в Instagram.
Также красотка поделилась соблазнительным фото в купальнике. Правда, Яна перевела все в шутку и призналась, на какие «жертвы» ей пришлось пойти ради снимка.
«У нас было 5 минут, пока сынуля смотрел мультик. Нереально жаркая плита, втянуть живот, выпячить попу и скрутить более-менее нормальное лицо — это целая наука фоток в купальнике», — говорит Яна.
Стоит отметить, это первое фото в купальнике Яны после родов. Ранее актриса прикрывалась туниками и самокритично отмечала, что продолжает работать над своей формой.
Вместе с мужем, его старшим сыном и двухлетним Тамерланом они отдыхали в Кемере.
«Я провела день рождения именно так, как хотела! Я не готовила, не обслуживала всех гостей, я просто отдыхала, а обслуживали меня! С самого утра мои мужчины поздравили меня огромным букетом роз, а вечером у нас был ужин в ресторане с шариками и с тортом. С шариками вообще была отдельная история. Понятное дело, они привлекают детей. В общем, из, наверное, девятнадцати шариков у нас осталось… ни одного! Первому ребенку, маленькому мальчику, я подарила шарик, потому что он попросил, а потом все остальные уже поняли, что тут просто раздают шарики, и уже подходили, сами отвязывали. Я хотела хоть один оставить Тамику, но не получилось», — поделилась актриса.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что супермодель Ирина Шейк показала роскошную фигуру в белье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.