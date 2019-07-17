Ирина Шейк восхитила сексуальной фигурой в белье (фото)

Шоу-бизнес

После расставания с Брэдли Купером супермодель Ирина Шейк и не думает унывать. Красотка беззаботно проводит время с дочкой Леей, окунулась в работу, принимая участие в новых фотосессиях, и не забывает радовать поклонников соблазнительными снимками в Сети. 33-летняя Шейк опубликовала в в Instagram новое селфи, на котором позирует в комплекте нижнего белья бирюзового цвета из новой коллекции итальянского бренда Intimissimi.

«Мой любимый летний цвет», — написала звезда под пикантным фото.

Подписчики пришли в восторг от соблазнительной фигуры Ирины. За короткое время фото собрало более 500 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

«Идеальная фигура!», «Почему с каждым годом ты становишься все прекраснее и прекраснее?», «Секси мамочка!», «Очень красивая», «Шикарная», «Да Гага тут и рядом не стояла», «Мы очень любим тебя и если что — мы за тебя горой», «Чтобы знал, кого потерял», «Вот это ответка Куперу», «Вот пусть теперь Брэдли локти кусает», — пишут комментаторы.

Напомним, в июне Ирина Шейк и Брэдли Купер объявили о своем расставании. Тогда причиной разрыва назвали роман актера с певицей Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась».

Потом в СМИ появилась версия, что на самом деле пара рассталась из-за матери Купера, которая жила с ними в одном доме.

А на днях появилась информация, что Леди Гага переехала в особняк Купера и выбросила старую мебель и оставшиеся вещи Шейк.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Кайли Дженнер порадовала поклонников стильным обнаженным фото.

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