Мир

В NASA показали впечатляющее фото МКС на фоне Солнца

В NASA, которое ранее успешно запустило к МКС ракету, над которой работали и украинские специалисты, показали уникальное фото Международной космической станции на фоне «чистого» — без пятен — Солнца.

Как сообщает «Радио максимум», кадры снял фотограф Рейне Колакурсио. На первом (заглавное) фото изображена МКС, на втором — детальное изображение солнечной поверхности в тот момент.

Астрономы NASA пошутили по поводу того, как отличить МКС от солнечных пятен: «У солнечных пятен — темная центральная зона тени, светлая окружающая полутень. И у них нет солнечных батарей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в NASA сообщали об отказе основного двигателя российского спускового аппарата, на котором на Землю вернулись три космонавта с МКС.

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