- 11:28 В жутком ДТП под Одессой погибли четверо, в том числе ребенок
- 11:24 Какие партии проходят в Раду: появился рейтинг за четыре дня до выборов
- 11:09 Гвоздик проведет объединительный бой в США: стали известны соперник и дата
- 10:58 "Что вы знаете о цинизме": в Донецке из годовщины катастрофы МН17 устроили "бессмертный полк"
- 10:54 Экс-невеста Кличко не видится с дочерью
- 10:53 Месси в отпуске сбрил бороду
- 10:47 На ЧАЭС начали перерабатывать радиоактивные отходы
- 10:41 Сенегал – Алжир: где смотреть финал Кубка африканских наций
- 10:40 Россияне напали на Леди Гагу, узнав, что ради нее Брэдли Купер бросил Ирину Шейк: комментарии взорвали сеть
- 10:29 Конгресс США считает FaceApp угрозой национальной безопасности
- 10:26 Анна Пуртова: «Власть должна служить людям, а не распоряжаться ими»
- 10:16 В Киеве загорелась маршрутка с людьми
Сенегал – Алжир: где смотреть финал Кубка африканских наций
В пятницу, 19 июля, в Каире (Египет) на местном международном стадионе, вмещающем более 74 тысяч зрителей, на Кубке африканских наций пройдет финальный поединок между сборными Сенегала и Алжира. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Обе команды ранее звезд с неба у себя на континенте не хватали. В активе «Лис пустыни», как называют алжирцев, лишь одно чемпионство, добытое 29 лет назад, в 1990-м, а наивысшим достижением «Львов Теранги» (прозвище сенегальцев) и вовсе являются серебряные медали 2002 года.
Сборные уже пересекались на нынешнем турнире — на групповой стадии алжирцы благодаря голу Юсефа Белаили в начале второго тайма отпраздновали минимальную победу. Этот мяч — пока единственный пропущенный в пассиве у Сенегала. А вот Алжир подходит к отчетному поединку, имея за плечами беспроигрышную серию из 13 поединков.
Добавим, что букмекеры не видят фаворита в предстоящем поединке. К примеру, «Фаворит Спорт» оценивает победу Сенегала коэффициентом 2,74, Алжира — 2,82 (на ничью в основное время можно поставить за 2,85). На то, что Сенегал станет сильнейшей командой Африки, можно поставить с коэффициентом 1,85, а титул Алжира «оценивается» коэффициентом 1,89.
Кубок африканских наций (финал)
19 июля (пятница)
Сенегал — Алжир 22:00 «Матч-ТВ»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нигерия минимально обыграла Тунис и восьмой раз стала бронзовым призером Кубка Африки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!