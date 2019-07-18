Сенегал – Алжир: где смотреть финал Кубка африканских наций

Спорт

В пятницу, 19 июля, в Каире (Египет) на местном международном стадионе, вмещающем более 74 тысяч зрителей, на Кубке африканских наций пройдет финальный поединок между сборными Сенегала и Алжира. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды ранее звезд с неба у себя на континенте не хватали. В активе «Лис пустыни», как называют алжирцев, лишь одно чемпионство, добытое 29 лет назад, в 1990-м, а наивысшим достижением «Львов Теранги» (прозвище сенегальцев) и вовсе являются серебряные медали 2002 года.

Сборные уже пересекались на нынешнем турнире — на групповой стадии алжирцы благодаря голу Юсефа Белаили в начале второго тайма отпраздновали минимальную победу. Этот мяч — пока единственный пропущенный в пассиве у Сенегала. А вот Алжир подходит к отчетному поединку, имея за плечами беспроигрышную серию из 13 поединков.

Добавим, что букмекеры не видят фаворита в предстоящем поединке. К примеру, «Фаворит Спорт» оценивает победу Сенегала коэффициентом 2,74, Алжира — 2,82 (на ничью в основное время можно поставить за 2,85). На то, что Сенегал станет сильнейшей командой Африки, можно поставить с коэффициентом 1,85, а титул Алжира «оценивается» коэффициентом 1,89.

Кубок африканских наций (финал)

19 июля (пятница)

Сенегал — Алжир 22:00 «Матч-ТВ»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Нигерия минимально обыграла Тунис и восьмой раз стала бронзовым призером Кубка Африки.

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