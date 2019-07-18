Экс-невеста Кличко не видится с дочерью

Мир

Голливудская актриса Хейден Панеттьер, испытывающая проблемы в отношениях с бойфрендом, избившим ее, не видится с четырехлетней дочерью Евдокией от знаменитого украинского боксера Владимира Кличко.

Как пишет издание People, звезда занята своей личной жизнью и не находит возможности общаться с ребенком.

«Дочь живет далеко, а поскольку жизнь Хейден постоянно меняется, то у нее появляются другие проблемы», — цитирует слова инсайдера издание.

Сообщается, что девочка уже год живет в Украине вместе со своим отцом спортсменом Владимиром Кличко. Вероятно, что в последний раз актриса виделась с Кайей-Евдокией в феврале нынешнего года, когда она публиковала совместные фото с ней.

Напомним, бойфренду Хейден Брайану Хикерсону за избиение грозит четыре года тюрьмы. Семья актрисы пытается оградить ее от обращения с ним. Но они продолжают встречаться.

Хайден и Владимир жили в гражданском браке с 2011 по 2018 год. В 2014 году пары родилась дочь Кайя-Евдокия. Иностранные СМИ пишут, что Хейден все же взялась за ум. Но так как она все еще не может побороть свои чувства к Брайану.

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