Родные бывшей невесты Владимира Кличко мечтают упечь в тюрьму ее агрессивного бойфренда

Шоу-бизнес

Родственники и близкие друзья Хейден Панеттьер всеми силами стараются удержать 29-летнюю актрису от контакта с агрессивным бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Они мечтают, чтобы он оставил Хейден в покое и отправился в тюрьму или специализированную клинику. «Семья Хейден верит, что единственный путь помочь ему — это глубокая терапия, которая помогла бы ему бороться с демонами прошлого, ведущими к алкоголизму и насилию», — сообщает источник издания Radar Online.

Родные Панеттьер с самого начала ее отношений с Хикерсоном летом 2018 года отмечали, что он плохо влияет на нее. Она стала чересчур много пить и слишком много времени проводит на разгульных вечеринках. С тех пор ситуация только ухудшалась. 2 мая Брайан в ходе ссоры избил Панеттьер. Прибывшая в их дом полиция зарегистрировала многочисленные травмы и синяки, полученные бывшей невестой Владимира Кличко. «Он ударил ее в лицо — так, что у нее началось головокружение», — заявил прокурор на последующем судебном заседании.

Тем не менее спустя две недели после этого случая Панеттьер, как ни в чем не бывало, снова появилась на людях с Хикерсоном.

На новом заседании судья официально распорядился, чтобы Брайан не приближался к Хейден ближе, чем на сто метров, а также не пытался вступать с ней в контакт по телефону или электронной почте.

26 июня Хикерсон снова должен предстать перед судом по обвинению в домашнем насилии. Родственники Хейден надеются, что судья отправит его на длительное лечение — иначе, «если он не получит требующуюся ему помощь, может пострадать кто-нибудь еще».

Между тем источник E! News сообщает, что Панеттьер все же взялась за ум и старается дистанцироваться от Брайана. «Хейден поняла, что ее отношения с ним чреваты многочисленными негативными последствиями для ее личной и профессиональной жизни. Она намерена внести изменения, чтобы перестроить свою жизнь и карьеру», — пишет издание. А для этого ей следует расстаться с Хикерсоном — хоть это дается ей нелегко, так как она все еще не может побороть свои чувства к нему. Сообщается, что они уже не живут вместе.

Со своим женихом, украинским боксером Владимиром Кличко, Хейден рассталась в августе прошлого года после девятилетнего романа. У них есть четырехлетняя дочь Кайя Евдокия, которая проживает с отцом.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Бывшая невеста Владимира Кличко появилась на людях в одной футболке и трусах.

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