Происшествия

В жутком ДТП под Одессой погибли четверо, в том числе ребенок (фото)

Утром в четверг, 18 июля, на трассе Одесса — Рени столкнулись автомобили МАN и Volkswagen. Погибли водитель и три пассажира легковушки, в том числе ребенок.

На месте происшествия, вблизи села Удобное Белгород-Днестровского района, работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших.

Как сообщили в полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 16 июля на этой же трассе в ДТП погибли двое иностранцев. Неподалеку от села Петродолинское Овидиопольского района в аварию попали автомобили Volkswagen и ВАЗ.

А 17 июля в страшной аварии с пассажирским автобусом под Николаевом погиб отец с двумя детьми — водитель Citroen, его 12-летний сын и семилетняя дочь. Жена водителя, мать детей, получила многочисленные травмы. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу Первомайска. Как стало известно 18 июля, ночью женщина умерла.

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