- 12:14 Команда «Европейской Солидарности» пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины, — Порошенко
- 12:08 NewsOne ждет проверка из-за телемоста с российскими пропагандистами
- 11:53 Сытник анонсировал подозрение в коррупции топ-чиновнику
- 11:48 Инна Костыря: «Мне нравятся "свежие огурцы" Зеленского и сам президент»
- 11:47 Что-то случится: погибший украинский шоумен предсказал свою смерть
- 11:41 С Кевина Спейси в США сняты все обвинения
- 11:31 "Тартак" впервые за долгое время выпустил клип
- 11:28 В жутком ДТП под Одессой погибли четверо, в том числе ребенок
- 11:24 Какие партии проходят в Раду: появился рейтинг за четыре дня до выборов
- 11:09 Гвоздик проведет объединительный бой в США: стали известны соперник и дата
- 10:58 "Что вы знаете о цинизме": в Донецке из годовщины катастрофы МН17 устроили "бессмертный полк"
- 10:54 Экс-невеста Кличко не видится с дочерью
В жутком ДТП под Одессой погибли четверо, в том числе ребенок (фото)
Утром в четверг, 18 июля, на трассе Одесса — Рени столкнулись автомобили МАN и Volkswagen. Погибли водитель и три пассажира легковушки, в том числе ребенок.
На месте происшествия, вблизи села Удобное Белгород-Днестровского района, работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших.
Как сообщили в полиции, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 16 июля на этой же трассе в ДТП погибли двое иностранцев. Неподалеку от села Петродолинское Овидиопольского района в аварию попали автомобили Volkswagen и ВАЗ.
А 17 июля в страшной аварии с пассажирским автобусом под Николаевом погиб отец с двумя детьми — водитель Citroen, его 12-летний сын и семилетняя дочь. Жена водителя, мать детей, получила многочисленные травмы. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу Первомайска. Как стало известно 18 июля, ночью женщина умерла.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!