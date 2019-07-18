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Европарламент принял резолюцию по украинским политзаключенным в России
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поблагодарил новоизбранный состав Европейского парламента за принятую им резолюцию по украинским политическим заключенным в России. Ранее Ирина Геращенко заявила, что «Европейская Солидарность» в следующем парламенте продолжит укреплять дружеские отношения с Европарламентом.
«Участвуя в сегодняшних дебатах, чувствовал, что нахожусь в кругу искренних друзей свободной независимой европейской Украины, которые болеют за судьбу украинских граждан.
Глубоко благодарен за четкий призыв со стороны европейских депутатов к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территориях Украины, включая 24 украинских моряков. Особое внимание Европарламента к свободе украинцев подчеркивает тот факт, что в тексте резолюции закреплен поименный список 130 украинских политических заключенных.
Присоединяюсь к требованию к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, и предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека.
Поддерживаю инициативу о введении Европейским союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направлении независимых врачей к украинским политическим заключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья.
Высоко ценю консолидированную позицию Европарламента, касающуюся необходимости не только сохранять существующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушение прав политических заключенных.
Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 в Керченском проливе и требование полностью выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряков и 3 корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019, противоречащими приказу Международного трибунала и направленными на ухудшение ситуации.
Рад, что по итогам многочисленных встреч команды «Европейской Солидарности» с руководством ключевых политических групп Европарламента, обновленной Группой друзей европейской Украины и многими европейскими депутатами удалось не только выйти на максимально амбициозный текст резолюции в защиту свободы всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются Кремлем, но и сформировать на перспективу новое мощное и консолидированное ядро Европейского парламента в поддержку территориальной целостности и евроинтеграционного курса нашего государства", — отметил Петр Порошенко.
Напомним, команда «Европейской Солидарности» пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины.
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