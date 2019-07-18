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Украина

Европарламент принял резолюцию по украинским политзаключенным в России

14:15 18 июля 2019 27
европарламент
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко поблагодарил новоизбранный состав Европейского парламента за принятую им резолюцию по украинским политическим заключенным в России. Ранее Ирина Геращенко заявила, что «Европейская Солидарность» в следующем парламенте продолжит укреплять дружеские отношения с Европарламентом.

«Участвуя в сегодняшних дебатах, чувствовал, что нахожусь в кругу искренних друзей свободной независимой европейской Украины, которые болеют за судьбу украинских граждан.

Глубоко благодарен за четкий призыв со стороны европейских депутатов к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территориях Украины, включая 24 украинских моряков. Особое внимание Европарламента к свободе украинцев подчеркивает тот факт, что в тексте резолюции закреплен поименный список 130 украинских политических заключенных.

Присоединяюсь к требованию к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, и предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека.

Поддерживаю инициативу о введении Европейским союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направлении независимых врачей к украинским политическим заключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья.

Высоко ценю консолидированную позицию Европарламента, касающуюся необходимости не только сохранять существующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушение прав политических заключенных.

Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 в Керченском проливе и требование полностью выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряков и 3 корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019, противоречащими приказу Международного трибунала и направленными на ухудшение ситуации.

Рад, что по итогам многочисленных встреч команды «Европейской Солидарности» с руководством ключевых политических групп Европарламента, обновленной Группой друзей европейской Украины и многими европейскими депутатами удалось не только выйти на максимально амбициозный текст резолюции в защиту свободы всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются Кремлем, но и сформировать на перспективу новое мощное и консолидированное ядро Европейского парламента в поддержку территориальной целостности и евроинтеграционного курса нашего государства", — отметил Петр Порошенко.

Напомним, команда «Европейской Солидарности» пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины.

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