- 15:48 Под Киевом задержали "минера" столичных медучреждений
- 15:41 У Путина объяснили, почему против обмена "всех на всех"
- 15:26 Дело об убийстве ребенка в Переяславе: прокуратура требует домашний арест для 16-летнего стрелка
- 15:25 Петра Порошенко пытаются снять с выборов: дело передали судье Вовку
- 15:23 Победительницу Уимблдона встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов
- 15:18 В Киеве суд рекордно уменьшил залог для наркоторговцев-иностранцев
- 15:16 Команда «Европейской Солидарности» убедила депутатов Европарламента жестко требовать от РФ освобождения украинских узников, — Ирина Геращенко
- 15:11 Оккупанты похвастались достижением при строительстве Крымского моста
- 15:09 «Черкассы»: в Одессе показали фильм о героическом сопротивлении украинских моряков в Крыму
- 14:57 Главари "ДНР" и "ЛНР" шантажируют Зеленского
- 14:57 Женщину жестоко убили в собственной квартире: подробности кровавого ЧП в Киеве
- 14:56 Стало известно имя третьего судьи «Танців з зірками»
Путин передаст власть: озвучен интересный прогноз по будущему России
После 2024 года в России наступит новая, послепутинская эпоха: нынешнему российскому президенту придется уйти. Уверенность в этом высказал поэт и публицист Дмитрий Быков.
Быков не готов спрогнозировать точный сценарий передачи власти Путиным, но не сомневается, что к 2024 году случится неизбежное.
«Реальность, вне зависимости от кремлевских планов, не предполагает продолжение эпохи Путина… Путин, Бог и Россия в тройственном союзе больше не совместимы, кто-то один должен уйти. Есть шансы у России неплохие покинуть эту триаду, есть у Бога, а есть у Путина», — заявил Быков в эфире радио «Эхо Москвы».
По мнению Быкова, инициированные в России конституционные правки с ослаблением роли президента вряд ли завершатся оставлением Путина у власти. «После 2024 года, я абсолютно уверен, в России будет «послепутинская эпоха» — если в России вообще будет что-либо «послепутинское», — добавил публицист.
Напомним, ранее аналитиками был озвучен сценарий, согласно которому Путин после 2024 года уходит с поста президента и становится премьер-министром, чтобы сохранить за собой полноту власти. Также были озвучены предположения, что Путин уже приступил к поиску преемника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..