Путин передаст власть: озвучен интересный прогноз по будущему России

Мир

После 2024 года в России наступит новая, послепутинская эпоха: нынешнему российскому президенту придется уйти. Уверенность в этом высказал поэт и публицист Дмитрий Быков.

Быков не готов спрогнозировать точный сценарий передачи власти Путиным, но не сомневается, что к 2024 году случится неизбежное.

«Реальность, вне зависимости от кремлевских планов, не предполагает продолжение эпохи Путина… Путин, Бог и Россия в тройственном союзе больше не совместимы, кто-то один должен уйти. Есть шансы у России неплохие покинуть эту триаду, есть у Бога, а есть у Путина», — заявил Быков в эфире радио «Эхо Москвы».

По мнению Быкова, инициированные в России конституционные правки с ослаблением роли президента вряд ли завершатся оставлением Путина у власти. «После 2024 года, я абсолютно уверен, в России будет «послепутинская эпоха» — если в России вообще будет что-либо «послепутинское», — добавил публицист.

Напомним, ранее аналитиками был озвучен сценарий, согласно которому Путин после 2024 года уходит с поста президента и становится премьер-министром, чтобы сохранить за собой полноту власти. Также были озвучены предположения, что Путин уже приступил к поиску преемника.

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