Спорт

Победительницу Уимблдона встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов (фото, видео)

27-летняя румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая четвертую строчку в мировом женском рейтинге, вернулась домой после триумфального выступления на Уимблдоне, где в финале обыграла титулованную американку Серену Уильямс (6:2, 6:2).

Фанаты устроили теннисистке поистине грандиозный прием. На трибунах Национального стадиона в Бухаресте, где был выставлен трофей на всеобщее обозрение, собралось порядка 30 тысяч болельщиков, которые скандировали имя своей соотечественницы.

Отметим, что это второй трофей турнира серии «Большого шлема» в карьере румынки. Ранее Халеп побеждала на «Ролан Гаррос» в 2018-м, а вот Открытый чемпионат Австралии и US Open ей пока не покорялись.

К слову, выдающиеся успехи Симоны будут отмечены и на государственном уровне — президент страны Клаус Йоганнис вручит теннисистке высшую награду Румынии «Орден Звезды».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина показала своему бойфренду Киев и Одессу.

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