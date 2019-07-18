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Победительницу Уимблдона встретили на родине 30 тысяч ликующих фанатов (фото, видео)
27-летняя румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая четвертую строчку в мировом женском рейтинге, вернулась домой после триумфального выступления на Уимблдоне, где в финале обыграла титулованную американку Серену Уильямс (6:2, 6:2).
Фанаты устроили теннисистке поистине грандиозный прием. На трибунах Национального стадиона в Бухаресте, где был выставлен трофей на всеобщее обозрение, собралось порядка 30 тысяч болельщиков, которые скандировали имя своей соотечественницы.
.@Simona_Halep receives a giant welcome back in following her title run at @Wimbledon— WTA (@WTA) 17 июля 2019 г.
@Simona_Halep pic.twitter.com/Ohs0I7GQpB
Отметим, что это второй трофей турнира серии «Большого шлема» в карьере румынки. Ранее Халеп побеждала на «Ролан Гаррос» в 2018-м, а вот Открытый чемпионат Австралии и US Open ей пока не покорялись.
К слову, выдающиеся успехи Симоны будут отмечены и на государственном уровне — президент страны Клаус Йоганнис вручит теннисистке высшую награду Румынии «Орден Звезды».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина показала своему бойфренду Киев и Одессу.
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