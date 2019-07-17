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Свитолина показала своему бойфренду Киев и Одессу (фото)
Лучшая теннисистка Украины 24-летняя Элина Свитолина, занимающая седьмую строчку в мировом женском рейтинге, после успешного выступления на Уимблдоне прилетела вместе со своим бойфрендом французом Гаэлем Монфисом на родину.
Элина и Гаэль побывали в родном городе украинки Одессе, где посетили международный кинофестиваль, десятый раз проводящийся в Южной Пальмире, а затем отправились в столицу Украины — Киев. Фото с Майдана влюбленные выставили на своей совместной странице в Instagram.
Напомним, что на завершившемся Уимблдоне, призовой фонд которого составлял 49,43 млн долларов, Свитолина дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице румынке Симоне Халеп. Ранее никому из украинских теннисистов не удавалось добраться до этой стадии одного из самых престижных турниров серии «Большого шлема».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина улетела c Уимблдона на частном самолете.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!