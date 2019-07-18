Петра Порошенко пытаются снять с выборов: дело передали судье Вовку

Украина

«Шестой Апелляционный административный суд Киева рассмотрел иск против лидера партии „Европейская Солидарность“ с требованием снять Петра Порошенко с регистрации якобы за нарушение порядка ведения предвыборной агитации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы. Ранее команда «Европейской Солидарности» пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить концепцию защиты Украины.

«Дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева. Иск шит белыми нитками, и нам очевидно, что он не имеет никаких правовых перспектив, — уточнили в «Европейской Солидарности».

Иск можно было бы рассматривать как курьез в ряду препятствий, которые создают «Европейской Солидарности» в течение всей избирательной кампании правоохранительные органы и «кремлевские агенты» путем абсурдных заявлений и необоснованных претензий.

Но в то же время мы очень хорошо знаем о скандальную репутации Окружного административного суда города Киева и его председателя — Павла Вовка. Избежав незаконным способом оценки и аттестации, этот орган превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим.

Очевидно, что новая власть, вместо того чтобы завершить реформирование, решила законсервировать этот суд и поставить его себе на службу. Именно этот суд «прославился» позорными решениями, которые вызвали резонанс в обществе.

Он признал, в частности, незаконной национализацию «Приватбанка», приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата и восстановил в должностях беркутовцев, которые разгоняли Евромайдан.

Учитывая такой «бэкграунд» суда, партия «Европейская Солидарность» расценивает намерение снять с выборов лидера партии Петра Порошенко как элемент давления на нашу политическую силу, которая ведет активную кампанию и последовательно противостоит российскому реваншу.

Решение Шестого апелляционного административного суда Киева будет обжаловано в Верховном Суде. Никто и ничто не остановит «Европейскую Солидарность» и ее лидера на пути противодействия российскому реваншу и защиты курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО".

Ранее Порошенко заявил в Страсбурге: «Мы делаем все, чтобы в резолюции Европарламента были максимально учтены интересы Украины».





Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter